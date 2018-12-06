Dünya Kabilin seçim sonuçları iptal edildi
ASYA

Kabil'in seçim sonuçları iptal edildi

Kabil'in seçim sonuçları iptal edildi

Afganistan'da iki ay önce gerçekleştirilen genel seçimlerde yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle Kabil'in sonuçlarının iptal edildiği açıklandı. Afganistan meclisinde başkent Kabil'e ayrılan 33 sandalye için 800 milletvekili adayı yarışmıştı.

AA
Afganistanlı seçmenler sandık başında oy kullanırken.
Afganistanlı seçmenler sandık başında oy kullanırken.

Afganistan'da 20-21 Ekim'de düzenlenen genel seçimde yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle başkent Kabil'in sonuçlarının iptal edildiği bildirildi.

Seçim Şikayet Komisyonu Sözcüsü Ali Reza Ruhani, düzenlediği basın toplantısında, yapılan yolsuzluklar nedeniyle Kabil'in seçim sonuçlarının iptal edildiğini söyledi.

Ruhani, seçime hile karışmasında parmağı olan bazı seçim komisyonu çalışanlarının görevine son verildiğini belirtti. Konuyla ilgili Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonundan henüz açıklama yapılmadı. Afganistan meclisinde başkent Kabil'e ayrılan 33 sandalye için 800 milletvekili adayı yarışmıştı.

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