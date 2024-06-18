Kabine gitti sırada Netanyahu var

Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin toprakların katliam ve etnik temizlik politikası yürüten İsrail başbakanı Binyamin Netanyahu yönetiminde aşırı sağcı hükümette kriz her geçen gün derinleşiyor. Gazze'de yürüttüğü soykırım politikasına rağmen Filistinlilerin direncini kıramayan ve uluslararası alanda yalnızlaşan İsrail'de hükümet içerisindeki anlaşmazlıklar her geçen gün derinleşiyor. Son olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 7 Ekim sonrası kurulan savaş kabinesini feshettiği açıklandı. Netanyahu'nun aşırı sağcı müttefiklerinden gelen baskının önüne geçmek için bu kararı aldığı değerlendirildi. Yetkili, ana muhalefet lideri Benny Gantz'ın ayrılmasının ardından beklenen bir hamleyle Netanyahu'nun altı üyeli savaş kabinesini feshettiğini duyurdu.

Haaretz gazetesinin bildirdiğine göre daha önce savaş kabinesi tarafından tartışılan bazı konular artık güvenlik kabinesinde tartışılmak üzere aktarılacak. Ancak hassas kararlar Savunma Bakanı Yoav Gallant, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi ve savaş kabinesinde gözlemci olarak görev yapan Shas partisi başkanı Aryeh Deri'nin yer alması beklenen daha küçük

bir danışma forumunda ele alınacak.

Gerçek amaç aşırı sağcıları engellemek

Haaretz gazetesi savaş kabinesinin dağıtılmasının ardındaki gerçek amacın ise bazı bakanların dahil edilmesini önlemeye yönelik olduğunu belirtti. Netanyahu, aşırı sağcı koalisyonunun faşist ortakları Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in savaş kabinesine dahil olma talepleriyle karşı karşıya kalmıştı. Netanyahu'nun böylesi bir gelişmenin başta ABD ve Avrupalı ülkelerle sorunları derinleştirmesinden ve İsrail'i yalnızlaştırmasından çekinerek, savaş kabinesini dağıtma kararı aldığı yorumlanıyor. Kamu yayıncısı KAN'a göre, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir kabineye katılmak için güçlü bir talepte bulunmuştu.

Manevra alanı daralıyor

Netanyahu'nun hamlesinin, hükümet içinde artan gerilimin su yüzüne çıkması olarak değerlendiriliyor. Aşırı Sağcı Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e iktidarı sürdürmek için bağımlı olan İsrail Başbakanı'nın, Gazze'de hiçbir hedefe ulaşılmaması sonucu, uluslararası baskılar ve iç muhalefet sonucu manevra alanını her geçen gün daralttığı ve koltuğunu korumakta zorlanmaya başladığı kaydediliyor.

Erken seçim çağrısı yapılmıştı

Benny Gantz geçtiğimiz günlerde Gazze'de uygulanan strateji konusundaki anlaşmazlıklar üzerinesavaş kabinesinden ayrıldı. Gantz, Gazze politikasının sürdürülebilir olmayacağını söyleyerek kabineden istifa etmiş ve erken seçim çağrısı yapmıştı. Başlangıçta kabinede Netanyahu, Gantz, Savunma Bakanı Yoav Gallant, Ron Dermer, Gadi Eizenkot ve Shas partisi lideri Aryeh Deri yer alıyordu.











