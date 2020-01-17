Dünya Kaçırıldım yalanıyla düğününe gitmedi
AMERİKA

Kaçırıldım yalanıyla düğününe gitmedi

Kolombiya'da eşine az rastlanan bir olay meydana geldi. Kolombiya'da evlenmekten vazgeçen 55 yaşındaki damat adayının kaçırıldığı yönündeki ihbarla düğününe gitmeyerek bir evde saklandığı ortaya çıktı. Kolombiya ordusunun kaçak damat adayını bulmak için kente bütün giriş ve çıkışları kapattığı ortaya çıktı. Yaşanan olaylar sonucu endişeye kapılan sağdıçların olayı polise itiraf etmesi üzerine kaçak damat adayı saklandığı evde yakalandı. Yakalanan damat hakkında soruşturma açıldı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kolombiya basınındaki haberlere göre, ülkenin güneyindeki Pitalito kentinde birkaç gün önce düzenlenmesi gereken nikah töreni, silahlı kişilerce kaçırıldığı ihbarıyla damat adayının gelememesi nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Ordu kurtarmak için alarma geçti

Gelin ve ailesinin büyük üzüntü yaşadığı olay sonrası Kolombiya ordusunun kaçırılan kişileri kurtarmak için oluşturulan özel birliği ve polis, kentteki bütün giriş çıkışları kapattı.

Sağdıçlar itiraf etti

Civar bölgelere de yayılan arama operasyonunun ciddileşmesi üzerine endişeye kapılan sağdıçlar, evlenmekten vazgeçen damat adayının kurguladığı kaçırılma yalanını polise itiraf etmek zorunda kaldı.

Damat saklandığı evde bulundu

  • Pitalito Emniyet Müdürü Albay Nestor Vargas, itiraf üzerine operasyonun durdurulmasına karşın sahadaki birliklerin, kimliği açıklanmayan damat adayını saklandığı bir evde bulduğunu duyurdu.
  • Şehir halkının alay etmesinden çekindiği için kentin güneyindeki Caqueta yönetim bölgesine geçen damat hakkında, "asılsız ihbarla güvenlik güçlerini yanıltmaktan dolayı" soruşturma açıldı.

Düğün salonlarına dadanan sahte garson düğün sahiplerinden bahşiş topluyor
GÜNDEM
Düğün salonlarına dadanan sahte garson düğün sahiplerinden bahşiş topluyor
Akdenizde inisiyatif Türkiyede

Akdeniz'de inisiyatif Türkiye'de

​Batı medyası Türkiye'yi 'bölgesel süper güç' olarak tanımlıyor.
2020 şahlanış yılı olacak

2020 şahlanış yılı olacak

Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri hüsrana uğratacağız.
CHP örgütüneittifak ayarı

CHP örgütüne
ittifak ayarı

CHP - HDP - İYİ Parti ittifakını yansıtacaklar.
Gazetecileri<br>serbest bırakın

Gazetecileri
serbest bırakın

Yerli ve yabancı basın kuruluşlarından tepki yağdı.
3 askerimiz<br>şehit oldu

3 askerimiz
şehit oldu

​Teröristler bombalı araçla saldırı düzenlendi.
Balmumu komedisi!

Balmumu komedisi!

CHP'li ​belediyede çekilen krediyle balmumu heykelleri alındı.

Kararı duyunca kaçtı

Kararı duyunca kaçtı

​Beraat veren hakimler hakkında soruşturma başlatıldı.
Kuralar şubatta

Kuralar şubatta

​1 milyon 187 bin 127 başvuru kesinleşti.
Amacı<br>İsrail'in güvenliği

Amacı
İsrail'in güvenliği

Darbeci Sisi ​Mısır'ı uydu devlete dönüştürdü.
Yerli savunmada<br>en havalı hamle

Yerli savunmada
en havalı hamle

​Yerli motordan ilk etapta 13 adet üretildi.
Başarılı olamayacak

Başarılı olamayacak

​Dışişleri Bakanlığından Akdeniz'deki girişime cevap.
Bir AA çalışanı serbest bırakıldı

Bir AA çalışanı serbest bırakıldı

​Diğerlerinin de kefaletle salıverilmesi bekleniyor.
Trabzonspor avantajı kaptı

Trabzonspor avantajı kaptı

​Bordo mavililer son 16 turu ilk maçında kazanmasını bildi.
İBB Meclisi vetoya direndi

İBB Meclisi vetoya direndi

​İstanbul 295 bin metrekare yeşil alan kazandı.
İnanılmaz transfer: <br>Yetki verdi

İnanılmaz transfer:
Yetki verdi

​Arda Turan sürpriz takımla masaya oturdu.
BM raporuyla da belgeledi

BM raporuyla da belgeledi

PKK'nın gerçek yüzü bir kez daha ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.