Kadim dostluğu perçinleyeceğiz

Serginin düzenlendiği Tofukuji Tapınağı’na eşi Emine Erdoğan ile gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açılışta Altes Prenses Akiko da eşlik etti.
TURİZM CANLANACAK
2019 senesini Japonya’da Türk Kültür Yılı ilan ettiklerini belirten Erdoğan, “İnşallah sene boyunca Türkler ve Japonlar arasındaki kadim dostluğu daha da perçinleyecek birçok etkinlik düzenleyeceğiz. Bu vesileyle Türkiye’den Japonya’ya, Japonya’dan Türkiye’ye gidiş gelişler de artacaktır, turizm canlanacaktır diye inanıyorum.” diye konuştu.
7 BÜYÜK FOTOĞRAFÇINDAN BİRİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Ekim 2018’de hayatını kaybeden Ara Güler’in Master of Leica unvanına sahip dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri olduğunun altını çizerek “Ülkemizin son yıllarda yetiştirdiği en başarılı sanatçılardan olan Ara Güler’in fotoğraf sergisinin açılışını yapmak şahsım için de gurur kaynağıdır.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güler’in 90 yıllık ömründe çektiği fotoğraflarla Türkiye’nin adeta görsel hafızasını oluşturduğunu ifade etti.