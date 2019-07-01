Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Dünya Kadim dostluğu perçinleyeceğiz
ASYA

Kadim dostluğu perçinleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya’nın Kyoto şehrinde “Ara Güler Sergisi”nin açılışını gerçekleştirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Japonya’nın Kyoto şehrinde “Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği” temalı sergiyi ziyaret etti. Müzeye gelişinde Altes Prenses Akiko tarafından karşılanan Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Erdoğan, sergideki eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Japonya’nın Kyoto şehrinde “Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği” temalı sergiyi ziyaret etti. Müzeye gelişinde Altes Prenses Akiko tarafından karşılanan Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Erdoğan, sergideki eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Serginin düzenlendiği Tofukuji Tapınağı’na eşi Emine Erdoğan ile gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açılışta Altes Prenses Akiko da eşlik etti.

TURİZM CANLANACAK

2019 senesini Japonya’da Türk Kültür Yılı ilan ettiklerini belirten Erdoğan, “İnşallah sene boyunca Türkler ve Japonlar arasındaki kadim dostluğu daha da perçinleyecek birçok etkinlik düzenleyeceğiz. Bu vesileyle Türkiye’den Japonya’ya, Japonya’dan Türkiye’ye gidiş gelişler de artacaktır, turizm canlanacaktır diye inanıyorum.” diye konuştu.

7 BÜYÜK FOTOĞRAFÇINDAN BİRİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Ekim 2018’de hayatını kaybeden Ara Güler’in Master of Leica unvanına sahip dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri olduğunun altını çizerek “Ülkemizin son yıllarda yetiştirdiği en başarılı sanatçılardan olan Ara Güler’in fotoğraf sergisinin açılışını yapmak şahsım için de gurur kaynağıdır.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güler’in 90 yıllık ömründe çektiği fotoğraflarla Türkiye’nin adeta görsel hafızasını oluşturduğunu ifade etti.

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