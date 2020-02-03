Dünya Kadınlar başörtüsü günü için toplandı
AFRİKA

Kadınlar başörtüsü günü için toplandı

Senegal’in başkenti Dakar’da kadınlar, 1 Şubat Dünya Başörtüsü Günü etkinliği için bir araya geldi. Başkentin Secre Coeur Meydanı’nda 2’ncisi düzenlenen etkinliğe çok sayıda kadın katıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
1 Şubat Dünya Başörtüsü Günü
1 Şubat Dünya Başörtüsü Günü

Etkinliğin organizatörlerinden 22 yaşındaki Penda Beye, bu yıl etkinliğe daha fazla kişinin katıldığını söyledi. Beye, “Bu tür etkinlikler, dünyanın birçok ülkesinde başörtüleri nedeniyle dışlanan kadınlar için büyük bir dayanışma ifade ediyor” dedi.

Öte yandan Endonezya’da da kadınlar, 1 Şubat Dünya Başörtüsü Günü’nü kutladı. Başkent Cakarta’da düzenlenen etkinlikte, insanlar arasında dayanışma ve saygının önemi vurgulandı, dünya genelinde toplumun her alanında başörtülü kadınların rahat hareket edebilmesi gerektiği ifade edildi. Etkinliğin Endonezya temsilcisi Caesaria Apriliani, kadınların toplum önünde ifade yeteneklerinin geliştirilmesinin bu yılki etkinliklerinin ana amacı olduğunu kaydetti.


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