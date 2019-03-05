Kadınlara özel taksi: Mekhkari

Çeçenistan'ın başkenti Grozni'de yakında 'kadınlara özel' taksiler trafiğe çıkacak. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, kadınlara hizmet verecek bu taksilerin şoförleri de kadın olacak. Çeçence'de 'kadın' anlamına gelen 'Mekhkari' adlı taksi hizmeti, yaklaşık 190 bin dolarlık fonu, bir anaokulu ve tamircilik işletmesiyle paylaşacak.

En büyük gerekçe güvenlik

Çeçen kadınlar, dini gerekçeler nedeniyle yanlarında kendilerine eşlik eden bir erkek olmadan seyahat etmekten kaçınıyorlar. Kadınlara özel taksinin en büyük gerekçesinin güvenlik olduğu belirtiliyor. Yalnızca kadınlara hizmet veren taksi hizmeti Güney Kore'den Kenya'ya, Hindistan'dan Meksika'ya birçok ülkede uygulanıyor.