Dünya Kadınlara özel taksi Mekhkari
ASYA

Kadınlara özel taksi

Kadınlara özel taksi: Mekhkari

Çeçenistan'da yalnızca kadınlara hizmet verecek, kadın şoförlerin kullandığı taksiler sokaklara çıkıyor. Çeçence'de 'kadın' anlamına gelen 'Mekhkari' adlı taksi hizmeti, yaklaşık 190 bin dolarlık fonu, bir anaokulu ve tamircilik işletmesiyle paylaşacak.

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Kadınlara özel taksinin en büyük gerekçesi güvenlik.
Kadınlara özel taksinin en büyük gerekçesi güvenlik.

Çeçenistan'ın başkenti Grozni'de yakında 'kadınlara özel' taksiler trafiğe çıkacak. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, kadınlara hizmet verecek bu taksilerin şoförleri de kadın olacak. Çeçence'de 'kadın' anlamına gelen 'Mekhkari' adlı taksi hizmeti, yaklaşık 190 bin dolarlık fonu, bir anaokulu ve tamircilik işletmesiyle paylaşacak.
En büyük gerekçe güvenlik
Çeçen kadınlar, dini gerekçeler nedeniyle yanlarında kendilerine eşlik eden bir erkek olmadan seyahat etmekten kaçınıyorlar. Kadınlara özel taksinin en büyük gerekçesinin güvenlik olduğu belirtiliyor. Yalnızca kadınlara hizmet veren taksi hizmeti Güney Kore'den Kenya'ya, Hindistan'dan Meksika'ya birçok ülkede uygulanıyor.

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