Kadınları ve çocukları öldürün

Ben-Gvir, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile ordunun "ateş açma" emri uygulamasına ilişkin tartışma sırasında, "Kadın ve çocukların sınıra yaklaşmasına izin veremeyiz... yaklaşan herkes [kafasına] bir kurşun yemeli" sözlerini kullandığı belirtildi. Aşırı sağcı Yahudi İktidarı partisinin başında bulunan Ben-Gvir, Halevi'ye İsrail'in Gazze'deki angajman kurallarının çok yumuşak olduğunu belirterek genişletilmesi gerektiğini söyledi. The Jerusalem Post'a göre Ben-Gvir, “Kadınları ve çocukları gizli terörist olarak gönderecekler. Böyle devam edersek bir 7 Ekim’e daha ulaşacağız” skandal sözlerine imza atarak Uluslararası Adalet Divanı'nda "soykırım zanlısı" olan İsrail'in suç karnesine yenilerini ekledi.