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Dünya

Kadınları ve çocukları öldürün

Aşırı sağcı ve ırkçı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in kabine toplantısı sırasında Gazze'de bulunan işgal ordusuna Filistinli kadın ve çocukları vurma emri verdiği ortaya çıktı.

04:00 - 14/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:29 - 14/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Ben-Gvir.
Ben-Gvir.

Ben-Gvir, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile ordunun "ateş açma" emri uygulamasına ilişkin tartışma sırasında, "Kadın ve çocukların sınıra yaklaşmasına izin veremeyiz... yaklaşan herkes [kafasına] bir kurşun yemeli" sözlerini kullandığı belirtildi. Aşırı sağcı Yahudi İktidarı partisinin başında bulunan Ben-Gvir, Halevi'ye İsrail'in Gazze'deki angajman kurallarının çok yumuşak olduğunu belirterek genişletilmesi gerektiğini söyledi. The Jerusalem Post'a göre Ben-Gvir, “Kadınları ve çocukları gizli terörist olarak gönderecekler. Böyle devam edersek bir 7 Ekim’e daha ulaşacağız” skandal sözlerine imza atarak Uluslararası Adalet Divanı'nda "soykırım zanlısı" olan İsrail'in suç karnesine yenilerini ekledi.



#Soykırım
#İsrail
#Ben-Gvir
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