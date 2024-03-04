Kahire'de Gazze için ateşkes müzakereleri: Görüşmeler bugün de sürecek

Terör devleti İsrail'in insani yardım bekleyen Filistinlilere saldırısında çok sayıda kişinin şehit olduğu ve yaralandığı bildirildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde yüzbinlerce aç insana karşı sistematik bir soykırım savaşı yürüttüğünü belirtti. Kudra, terör devletinin El-Kuveyti Kavşağında "korkunç bir katliam" işlediğini ve bu katliamda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını belirtti. İsrail ordusunun bugün, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah'ta insani yardım aracını hedef alması sonucu dokuz; 29 Şubat'ta da Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısında ise 118 kişi ölmüş, 760 kişi yaralanmıştı.