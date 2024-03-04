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Dünya

Kahire'de Gazze için ateşkes müzakereleri: Görüşmeler bugün de sürecek

Mısır, Katar, Hamas hareketi ve ABD'nin katılımıyla Kahire'de yürütülen, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanmasına yönelik müzakerelerin bugün devam edeceği bildirildi.

07:34 - 4/03/2024 Pazartesi
AA
Kahire'de yürütülen Gazze'de ateşkes müzakereleri bugün devam edecek
Kahire'de yürütülen Gazze'de ateşkes müzakereleri bugün devam edecek

Mısır'ın Al-Qahera News televizyonuna konuşan üst düzey bir kaynak, “Mısır, ABD, Hamas ve Katar'ın katılımıyla Kahire'de yürütülen müzakerelerin ilk günü sona erdi ve görüşmelerin pazartesi erken saatlerde yeniden başlaması bekleniyor.” dedi.


Adı açıklanmayan kaynak daha fazla ayrıntıya yer vermedi.


Mısır basını dün, Hamas, Katar ve ABD'den heyetlerin Kahire'ye geldiğini duyurmuştu.

İsrail basınına konuşan üst düzey siyasi bir kaynak ise İsrail heyetinin, Gazze'de alıkonulan İsrailli esirlerin isim listesini almadan ateşkesle ilgili görüşmeler için Mısır'a gitmeyeceğini kaydetti.


Adı açıklanmayan üst düzey Mısırlı bir yetkili, 2 Mart'ta, ramazan ayı öncesinde Gazze'de ateşkes ilan edilmesine yönelik müzakerelerde "ilerleme" olduğunu belirterek, Mısır'ın ramazan ayından önce ateşkes anlaşmasına varılması için yoğun çaba gösterdiğini söylemişti. Söz konusu yetkili, "Ateşkes müzakerelerinde gözle görülür ilerleme var ve adil bir anlaşmaya varmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.


Taraflar arasındaki müzakereler


Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında, esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta toplantı yapılmıştı.

Daha sonra bu müzakereler Fransa'nın başkenti Paris'te devam etmişti. Paris müzakereleri, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla 24 Şubat'ta sonlanmıştı.

İsrail savaş kabinesi, müzakerelere devam edilmesi için Katar'ın başkenti Doha'ya "düşük seviyeli bir heyet gönderilmesini" kararlaştırmıştı.



Terör devleti İsrail'den yardım kuyruğunda katliam: Çok sayıda şehit var
Terör devleti İsrail'den yardım kuyruğunda katliam: Çok sayıda şehit var

Terör devleti İsrail'in insani yardım bekleyen Filistinlilere saldırısında çok sayıda kişinin şehit olduğu ve yaralandığı bildirildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde yüzbinlerce aç insana karşı sistematik bir soykırım savaşı yürüttüğünü belirtti. Kudra, terör devletinin El-Kuveyti Kavşağında "korkunç bir katliam" işlediğini ve bu katliamda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını belirtti. İsrail ordusunun bugün, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah'ta insani yardım aracını hedef alması sonucu dokuz; 29 Şubat'ta da Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısında ise 118 kişi ölmüş, 760 kişi yaralanmıştı.




#Filistin
#Gazze Şeridi
#Hamas
#israil
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