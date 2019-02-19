Dünya Kahirede intihar saldırısı 2 ölü
ORTADOĞU

Kahire'de intihar saldırısı: 2 ölü

Mısır'ın başkenti Kahire'deki El-Ezher Camisi yakınında düzenlenen intihar saldırısında iki güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, ikisi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen intihar saldırısında iki güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi, ikisi yaralandı.

Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 15 Şubat’ta Giza’da el yapımı bomba ile düzenlenen saldırının faillerinin bulunması için gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde polis tarafından takip edilen kişinin, El-Ezher Camisi yakınlarında üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiği, saldırıda iki güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, ikisinin yaralandığı belirtildi.

Kahire’nin Giza bölgesinde cuma günü el yapımı bombayla saldırı düzenlenmişti.

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