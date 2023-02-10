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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Suriye'deki can kaybı 3 bin 384'e yükseldi

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 384'e çıktı.

12:55 . 10/02/2023 Cuma
AA
Arama kurtarma çalışmaları 6 Şubat'tan bu yana sürüyor.

Arama kurtarma çalışmaları 6 Şubat'tan bu yana sürüyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Suriye'de İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus illerinde arama kurtarma çalışmaları 6 Şubat'tan bu yana sürüyor.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel yetkililer, sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlenen bilgiye göre, Suriye'nin İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgelerinde en az 2 bin 37 kişi öldü, 2 bin 950'den fazla kişi yaralandı.

SANA'nın haberine göre, depremde Halep, Lazkiye, Hama ve Tartus illerinde rejim kontrolündeki bölgelerde 1347 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 295 kişi yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde de çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü.

"Acil yardım" çağrısı

Muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde süren kurtarma çalışmalarında, Suriye Milli Ordusu (SMO) mensupları da yer alıyor.

Yaralılar, sağlık merkezlerine tedavi görüyor.

Evleri yıkılan veya zarar gören binlerce depremzede, geceyi sokaklarda, camilerde veya derme çatma çadırlarda geçiriyor.

Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerdeki yerel Beyaz Baretliler ve sivil toplum kuruluşları, "acil yardım" çağrısında bulunuyor.



#Afrin
#arın felakatı
#DEPREM
#İdlib
#Kahramanmaraş
#suriye
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