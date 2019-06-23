Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Dünya Kahtani hiç yargılanmamış
ORTADOĞU

Kahtani hiç yargılanmamış

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin kilit ismi Suud el-Kahtani’nin yargılanmadığı ortaya çıktı. Birleşmiş Milletler’in (BM) Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı rapor, Suudi Arabistan’da Kaşıkçı cinayetine ilişkin görülen davada, cinayet planının en önemli ismi Veliaht Prens bin Selman’ın eski danışmanı Kahtani ile infaz timindeki çok sayıda kişinin yargılanmadığını kesinleştirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018’de girdiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda katledilmişti. Cinayetten Veliaht Prens Selman’ın sorumlu olduğu biliniyor.
Gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018’de girdiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda katledilmişti. Cinayetten Veliaht Prens Selman’ın sorumlu olduğu biliniyor.

BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard’ın önceki gün yayımlanan Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı raporda, duruşmalara katılan kaynaklardan alınan bilgiler derlenerek, sanıkların isimleri paylaşıldı.

Suud el-Kahtani

İNFAZ TİMİNDEN 9 KİŞİ MAHKEMEDEYDİ

Rapora göre, Başkonsolosluk çalışanı olduğu iddia edilen Muflih Shaya el-Muslih ve eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri dışında yargılanan 9 isim, Kaşıkçı’yı öldürmek için İstanbul’a gelen 15 kişilik infaz timinde yer alan kişilerden oluşuyor. Bu bilgiler, 15 kişilik infaz timinden 6 kişi hakkında da kovuşturma yapılmadığını ortaya koyuyor. Suudi Arabistan Başsavcılığı daha önce kamuoyuna, cinayetle ilişkisi bulunan 11 sanığın 3 Ocak 2019’da Riyad’da ilk kez hakim karşısına çıktığını açıklamış, isimlerini ise paylaşmamıştı.

KAŞIKÇI’NIN KAFASINI İSTEMİŞTİ

Listede, Kaşıkçı cinayetinde başlıca şüpheli olarak adı geçen Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman’ın eski danışmanı Suud el-Kahtani’nin bulunmaması dikkati çekiyor. Cinayete ilişkin yasal sürecin güvenilir olmadığı kaydedilen raporda, “Suudi Arabistan’da yürütülen yargılama güvenilir bir hesap verilebilirlik ortaya koymayacak” değerlendirmesinde bulunulmuştu. Kaşıkçı için infaz timine “Bana o köpeğin kafasını getirin” dediği bilinen Kahtani hakkında uluslararası basında İstanbul’a gönderilen suikast timini denetlediği ve aynı zamanda ekibin İstanbul’daki lideriyle doğrudan iletişim halinde olduğu şeklinde çok sayıda haber yer almıştı.

  • Uteybi de listede yok
  • Cinayetin planlanması ve işlenmesinde parmağı olan ve cinayet öncesi Riyad'dan gelen infaz timi için hazırlık yapan Suudi Arabistan'ın eski İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi'nin de Riyad'daki davada yargılanmaması dikkati çekiyor. Türk güvenlik kurumları Uteybi'nin Kaşıkçı'nın öldürülmesi sırasında Başkonsolosluk binası ve kendi konutu arasındaki trafikte rol aldığını tespit etmiş ve bu durum BM raporuna da yansımıştı.

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