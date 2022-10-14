Kaloriferler ocağa kadar kapalı: Fransa’da buz devri

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Rus enerji kaynaklarına getirilen ambargo ve yükselen faturalar, Avrupalı ülkeleri çetin geçmesi beklenen kış mevsimi öncesi zorlamaya başladı. Le Figaro’nun haberine göre Fransa’nın Nice kentinde, öğretmenler için inşa edilmiş yaklaşık yüz dairelik bir sitede, 15 Ekim’de açılması planlanan ısıtma sisteminin, ocak ayına kadar kapalı tutulacağı bildirildi. Aylık doğal gaz faturasının 150 avrodan 1000 avroya yükselmesi beklendiği için böyle bir yola başvurulduğu belirtilirken aksi halde birçok site sakinini ödeme yapamayacağı ifade edildi. Haberde söz konusu bölgede, dar gelirli kesimden ziyade orta sınıfa dahil kişilerin yaşadığı hatırlatılırken bazı dairelerin deniz manzarasına sahip olduğu kaydedildi. Nice’te hayata geçen uygulamanın Fransa’nın diğer şehirlerine de yaygınlaşabileceği değerlendiriliyor.

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ÖDEMEK İMKANSIZ

Kararı alan sitede eşiyle birlikte yaşayan 70 yaşındaki emekli mühendis Philippe Lorenzi, kaloriferleri kapalı tutma kararını kolay vermediklerinin altını çizdi. Geçen yıl ısınma için ayda 150 avro ödediklerini söyleyen Lorenzi, “Bu yıl ise aynı kullanım miktarında ayda bin avro fatura gelmesi bekleniyor. Bu ücreti ödemem kesinlikle imkansız” ifadelerini kullandı. “Bu kadar yüksek fiyatları kabul etmek, kat mülkiyetini tehlikeye atacaktı” diyen Lorenzi, ocak ayında durumu yeniden değerlendireceklerini belirtti.

ALTERNATİF YOLLAR ARAŞTIRILACAK

80 metrekarelik dairesinde 90 ve 85 yaşındaki anne ve babasıyla birlikte yaşayan Hervé Maestri-Pieri de soğuk günlerin ilk aylarında biraz üşüyeceklerini söylerken “Kaloriferleri açsaydık doğalgaz faturam 80’den 600 avroya çıkacaktı” diye konuştu. Site sakinleri, güneş paneli kurulumundan elektrikle çalışan ısı pompası kullanımına kadar birçok farklı alternatif ısınma yöntemlerinin araştırıldığını vurgularken doğal gaz kullanmalarının gelecekte de kolay görünmediğini dile getirdi.

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MACRON’DAN NÜKLEER SANTRAL TALİMATI

Enerji kriziyle ilgili açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkedeki 56 nükleer santralden 30’unun faaliyette olduğunu kaydetti. Ocak 2023’e kadar 45 nükleer reaktörün faaliyete geçmesi için nükleer reaktörlerin inşasını yeniden başlatmayı planladıklarını ifade eden Macron, krizle mücadele için; enerji tüketimini azaltmak, daha fazla nükleer enerji üretmek ve yenilenebilir enerji kaynakları geliştirmek zorunda olduklarının altını çizdi.

İşçileri tutuklayıp zorla çalıştırıyorlar

Fransa’da petrol rafinerisi çalışanlarının greve gitmesi yüzünden ortaya çıkan benzin krizi ikinci haftasında da devam ederken işçiler tutuklanıp zorla çalışmaya götürülmeye başladı. Fransız medyasına yansıyan haberlere göre jandarmaların sabahın erken saatlerinde bazı işçilerin evlerine baskın yaptığı belirtilirken işçilere “Hazırlan, tutuklusun, zorunlu olarak iş başı yapacaksın” ifadelerinin kullanıldığı aktarıldı. Büyük enerji devleri TotalEnergies ve ExxonMobil’de çalışan işçiler, CGT sendikasının işverenlerle maaş zammında anlaşamaması üzerine greve gitme kararı almıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önümüzdeki hafta ‘her şeyin normale döneceği’ sözünü verirken işçiler, grevlerine üçüncü haftalarında da devam etme yönünde oy kullandı. Grev yüzünden Fransa’daki yedi petrol rafinerisinden altısı iş göremez vaziyette. Ülkedeki petrol istasyonlarının üçte birinde benzine erişim bulunmazken, bazı bölgelerde alımlara sınırlama getirilmiş durumda.

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BELÇİKA ODUNU HATIRLADI

Belçikalılar, enerji krizi nedeniyle kış aylarında ısınmak için sobalarını kurarak odun ve pelet yakıtına yöneliyor. Belçika basınına göre, Avrupa’daki enerji krizi nedeniyle doğal gaz ve elektrik fiyatlarının tarihi yüksek seviyelere çıkması, vatandaşların ısınma tercihlerini değiştirmelerine neden oluyor. Yüksek doğal gaz faturaları nedeniyle bir çok Belçikalı kaloriferleri açmaya alternatif olarak sobalarını kurarak kışa hazırlık yapıyor. Bu nedenle Belçika’da odun ve pelete talep hızla yükseliyor. Talep artışı bu ürünlerin fiyatlarını da hızla artırıyor. Geçen yıl bu dönemde 80 avro seviyesinde olan odunun metreküp fiyatı 150 avroya ulaştı. Böylece odun fiyatları bir yılda yüzde 90’a yakın artmış oldu. Pelet fiyatlarındaki artış odunu da geride bıraktı. 15 kilogramlık pelet yakıt fiyatı 4,2 avrodan 12 avro seviyesine çıktı. Böylece pelet fiyatları 1 yılda yaklaşık 3 katına yükseldi.

AB’DE GAZDA ORTAK KARAR ÇIKMADI

AB üyesi ülkelerin enerji bakanları dönem başkanı Çekya ev sahipliğinde Prag’da bir araya geldi. Toplantı bitiminde açıklamalarda bulunan Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela,”Yüksek gaz fiyatlarına odaklandık. Hızlı ve etkili bir çözüme ihtiyacımız var. Bu kolay bir konu değil. Her ülkenin farklı fikirleri, farklı koşulları, farklı kuralları ve farklı menfaatleri var” ifadesini kullandı. AB Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson da henüz elektrik üretiminde kullanılan gaza tavan fiyat uygulanması konusunda bir karar vermediklerini belirtti

Enerji krizi uzun sürecek

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) enerji bakanlarının yaptığı toplantının ardından, Avrupa’da devam eden enerji krizinin uzun süreceğini, 2023 ile 2024’e ve muhtemelen ötesine uzanacağını söyledi. Szijjarto, “Artık tarihteki ilk küresel enerji krizini görüyoruz ve bu uzun vadeli” diyerek krizin uzun vadeli çözümler gerektirdiğini ve güvenliğe bağlı yapısal jeopolitik nedenler tarafından körüklendiğini kaydetti. Szijjarto, Macaristan’ın Rusya ile anlaşmaya varmasının ardından kendi enerji arzının güvence altına alındığını da belirtti. Budapeşte, gazının yaklaşık yüzde 80’ini Rusya’nın gaz devi Gazprom’dan alıyor.

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