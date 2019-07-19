Dünya Kamboçya Çöp kutusu değiliz
ASYA

Kamboçya: Çöp kutusu değiliz!

Kamboçya, ülkede salı günü Sihanoukville Limanı’nda ele geçirilen 83 konteyner dolusu plastik atığı ABD ve Kanada’ya geri göndereceğini açıkladı. Kamboçya Çevre Bakanlığı, geri gönderme sürecinin başlayacağını ifade ederek, “Kamboçya, yabancı ülkelerin eski elektronik atıklarını elden çıkarabilecekleri bir çöp kutusu değildir” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çöp dolu konteynerleri taşıyan yük gemisi
Çöp dolu konteynerleri taşıyan yük gemisi

SORUŞTURMA AÇILDI

CNN’nin haberine göre, Kamboçyalı yetkililer, ele geçirilen bin 600 ton çöpün, geldiği ABD ve Kanada’ya geri gönderileceğini duyurdu. Gümrük Bakanlığı’nın, konteynerlerin Kamboçya’ya nasıl geldiği ve hangi şirketlerin veya grupların ithalatın arkasında olduğu konusunda soruşturma yürüttüğü belirtildi. Çevre Bakanlığı Sözcüsü Neth Pheaktra, 16 Temmuz’da, Sihanoukville Limanı’nda yasa dışı şekilde ithal edilmiş 83 konteyner plastik atık bulunduğunu açıklamıştı.

Plastik atıklar ABD ve Kanada’ya aynen iade edilecek.

CEZAİ YAPTIRIM UYGULANACAK

Gümrük ve Vergi Genel Müdürü Kun Nhim ile Çevre Bakanı Say Samal’ın konteynerleri incelediğini bildiren Pheaktra, atıkların ithal edildiği ülkelerin tespit edilerek buralara geri gönderileceğini belirtmişti. Sözcü Neth Pheaktra, plastik atıkları Kamboçya’ya getiren şirkete cezai yaptırım uygulanacağını kaydetmişti. Başbakan Samdech Techo Hun Sen, konuya ilişkin açıklamasında, hükümetin Kamboçya’ya geri dönüştürülmek üzere hiçbir atık ithaline izin vermediği söyleyerek “Kamboçya, başka ülkelerin çöplüğü değildir” ifadesini kullanmıştı.

  • 1 MİLYON TON ATIK GÖNDERİYOR
  • İngiliz Guardian gazetesinin haziranda yaptığı çalışma, ABD’nin her yıl 1 milyon ton plastik atığını, Asya ve Afrika’da, Kamboçya gibi kendi plastik atıklarını işlemede ve geri dönüştürmede yetersiz ülkelere gönderdiğini ortaya çıkarmıştı. Filipinler, mayıs ayı sonunda, Kanada’nın 2013-2014 yıllarında ülkeye yasadışı şekilde, konteynerlerle gönderdiği çöpü gemi ile geri göndermişti.


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