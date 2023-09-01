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Dünya

Kamerun ve Ruanda’da darbe karşıtı hamle

Afrika ülkelerinde birbiri ardına yaşanan askeri darbeler, Kamerun ve Ruanda hükümetlerini harekete geçirdi. 41 ve 20 yıldır iktidarda olan Kamerun ve Ruanda cumhurbaşkanları, savunma bakanlığı ve ordu üst yönetimlerini baştan aşağıya yeniledi.

04:00 . 1/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Brice Oligui Nguema.

Brice Oligui Nguema.

56 yıllık Bongo ailesinin iktidarına son veren askeri darbe sonrasında ise Gabon’da geçiş hükümetinin başkanlığına Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Brice Oligui Nguema getirildi. Devlet televizyonunda okunan bildiride, geçiş hükümetinin başına oy birliğiyle General Nguema’nın getirildiği duyuruldu. Babası subay olan Nguema, askeri eğitimini Fas’ın Meknes kentindeki Fas Kraliyet Askeri Akademisi’nde tamamladı, ardından Gabon’un ekvator ormanlarındaki Komando Eğitim Merkezi’nden mezun oldu. Nguema’nın Bongo ailesiyle hem akrabalığı hem de uzun yıllara dayanan yakın ilişkileri olduğu biliniyor. General Nguema, askeri kariyerinin ardından eski Cumhurbaşkanı Omar Bongo’nun yaveri oldu ve Bongo’nun 2009’daki ölümüne kadar bu görevine devam etti. Babası öldükten sonra koltuğu devralan Ali Bongo ile arası açılan Nguema, Gabon’un Rabat ve Dakar Büyükelçiliklerine Askeri Ataşe olarak gönderilerek ülkeden uzaklaştırıldı.



#Kamerun
#Darbe
#Politika
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