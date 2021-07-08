Dünya Kameruna Cansuyu ile yeni canlar gelecek
AFRİKA

Kamerun’a Cansuyu ile yeni canlar gelecek

Afrika ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok noktasında kalıcı eserler ortaya koyarak insanlığa hizmet veren Cansuyu Derneği, eserlerine bir yenisini daha ekledi. Kamerun’un Garoua şehrinde 2021 Şubat ayında temeli atılan Meryem Sultan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi törenle hizmete başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kamerun’a Cansuyu ile yeni canlar gelecek
Bağışçıların desteği ile okuldan sağlık ocağına, külliyeden hastaneye kadar çok sayıda kalıcı eser inşa eden dernek, mazlumların ibadet, eğitim ve sağlık alanlarındaki ihtiyaçlarını karşılıyor.

Nerede bir acı nerede bir muhtaçlık varsa orada olmayı kendisine amaç edinen Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği dünyanın birçok bölgesinde kalıcı eserler inşa ederek Afrika ülkeleri başta olmak üzere mazlum coğrafyalardaki insanların hizmetine sunuyor. Bağışçıların desteği ile okuldan sağlık ocağına, külliyeden hastaneye kadar çok sayıda kalıcı eser inşa eden dernek, mazlumların ibadet, eğitim ve sağlık alanlarındaki ihtiyaçlarını karşılıyor.

KAMERUN’A KADIN DOĞUM HASTANESİ

  • Orta Afrika Ülkesi Kamerun’da birçok yardım organizasyonu düzenleyen Cansuyu, bu kez sağlık alanı başta olmak üzere bir dizi yardım faaliyeti gerçekleştirdi. Kamerun’un Garoua şehrinde Meryem Sultan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin açılışı yapıldı. 2021 Şubat ayında ilk temel taşlarını Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü’nün koyduğu hastanenin açılışı büyük bir coşku ile gerçekleşti. Bölge halkının büyük bir ihtiyacını karşılayacak olan hastanede sadece kadın doğum ve çocuk alanlarında değil genel muayene alanında da sağlık hizmetleri verilecek.

10 TANE TEMİZ SU KUYUSU AÇILDI

Afrika ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde 2 milyardan fazla insan temiz suya ulaşamıyor. “Su Kuyusu Projesi” ile insanların temiz su sıkıntısı çözmek için çalışan Cansuyu, kurak bölgelerde yaşayan suya hasret insanlara temiz içme suyu ulaştırmayı sürdürüyor. Kamerun’un Garoua şehrinin kurak köylerinde 10 tane temiz su kuyusu açılışı yapan Cansuyu ekipleri, bölgedeki temiz su ihtiyacının giderilmesine vesile oldu. Bölge halkı açılan su kuyuları için Türkiye’ye teşekkür ettiler.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE KURBAN ETİ DAĞITILDI

  • Kamerun’daki faaliyetlerini kurban çalışmaları ile tamamlayan Cansuyu, hayırsever vatandaşlar tarafından vekaletle bağışlanan adak, akika ve şükür kurbanlarını da keserek etlerini 20 binden fazla muhtaca ulaştırdı. Yapılan yardımlarla mazlum ve muhtaç insanların ihtiyaçları karşılanırken, ümmet içinde gönül köprüleri kuruldu.

BÜYÜK BİR İHTİYACI KARŞILAYACAK

Gerçekleştirilen organizasyon hakkında açıklamalarda bulanan Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Mesut Ceylan dünyanın dört bir yanında kalıcı eserler inşa ettiklerini söyledi. Ceylan, “Kamerun’da kadın doğum alanında büyük bir ihtiyaç vardı. Hayırsever bağışçılarımızın desteği ile yapılan ve açılışını gerçekleştirdiğimiz Meryem Sultan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile bölgenin sağlık alanındaki büyük bir ihtiyacı karşılanmış olacak. Hastanemiz; hasta kabul odası, laboratuvar, doğumhane, müşahede odası, eczane, ecza deposu ve muayene odasından oluşurken sadece kadın doğum ve çocuk alanında değil genel muayene hizmetleri alanında da faaliyet gösterecek. İnşallah bölgedeki faaliyetlerimiz sürecek” dedi.

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