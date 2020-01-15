Kamerun'da Boko Haram 10 kadını kaçırdı

Dünya

Düşürülme bilgisi Ruhani’den gizlendi

Tahran’da füzeyle düşürülen Ukrayna uçağı, İran devleti içindeki yönetim çatlağını da gözler önüne serdi. İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Ukrayna uçağının İran savunma sistemi tarafından füzeyle vurulduğu bilgisinin Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve hükümet üyelerinden gizlendiğini söyledi. İran’daki Millet Birliği Partisi Genel Başkanı Ali Şekurirad da ülkede, halk ile devlet arasındaki çatlağın derinleştiği uyarısında bulundu.