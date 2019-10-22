'Kamışlı hariç' ifadesine açıklık: Mutabakat Irak sınırına kadar dayanıyor
Türkiye ile Rusya arasında imzalanan 10 maddeden oluşan güvenli bölge mutabakatında yer alan "Kamışlı şehri hariç" ifadesi dikkat çekti. Diplomatik kaynaklar mutabakatın Kamışlı’nın üst bölgesi dahil, Irak sınırına kadar olan tüm bölgeyi kapsadığını açıkladı.
Suriye'de güvenli bölge konusunda anlaşmaya varan Türkiye ve Rusya arasındaki mutabakat metninin 5. maddesinde yer alan "Barış Pınarı Harekat alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 km derinlikte Kamışlı şehri hariç Türk-Rus ortak devriyelerinin başlayacağı" yönündeki ifade dikkat çekti. Türkiye ile Kamışlı arası kast edilmiyor Yenisafak.com'un diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, 5. maddedeki "Kamışlı hariç" ifadesi ile 'Türkiye sınırı ile Kamışlı arasındaki bölge'nin kast edilmediği, mutabakatın Kamışlı’nın üst bölgesi dahil Irak sınırına kadar olan tüm bölgeyi kapsıyor.
DÜN RUS UÇAKLARI İNDİ Suriye rejiminin kontrolünde bulunan Kamışlı'da Rusya'nın üs olarak kullandığı bir havaalanı var. Rusya'ya ait olduğu belirlenen askeri uçaklardan biri 21 Ekim günü buraya iniş yaptı. Nusaybin ilçesinde görüntülenen uçakta, 50 kişilik asker ve askeri danışmaların yer aldığı öğrenildi. Asker ve askeri danışmaları indiren uçağın, bir süre sonra ayrıldığı gözlendi.