'Kamışlı hariç' ifadesine açıklık: Mutabakat Irak sınırına kadar dayanıyor

Suriye'de güvenli bölge konusunda anlaşmaya varan Türkiye ve Rusya arasındaki mutabakat metninin 5. maddesinde yer alan "Barış Pınarı Harekat alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 km derinlikte Kamışlı şehri hariç Türk-Rus ortak devriyelerinin başlayacağı" yönündeki ifade dikkat çekti.

Türkiye ile Kamışlı arası kast edilmiyor

Yenisafak.com'un diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, 5. maddedeki "Kamışlı hariç" ifadesi ile 'Türkiye sınırı ile Kamışlı arasındaki bölge'nin kast edilmediği, mutabakatın Kamışlı’nın üst bölgesi dahil Irak sınırına kadar olan tüm bölgeyi kapsıyor.



DHA Suriye'nin Kamışlı kentindeki havaalanına dün akşam saatlerinde Rus askeri ve askeri danışmanlarından oluşan yaklaşık 50 kişiyi getiren uçak, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.



DÜN RUS UÇAKLARI İNDİ

Suriye rejiminin kontrolünde bulunan Kamışlı'da Rusya'nın üs olarak kullandığı bir havaalanı var. Rusya'ya ait olduğu belirlenen askeri uçaklardan biri 21 Ekim günü buraya iniş yaptı. Nusaybin ilçesinde görüntülenen uçakta, 50 kişilik asker ve askeri danışmaların yer aldığı öğrenildi. Asker ve askeri danışmaları indiren uçağın, bir süre sonra ayrıldığı gözlendi.

OYNAT 02:35 Rusya ile varılan 'Güvenli Bölge' mutabakatının maddelerini Bakan Çavuşoğlu okudu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'de Rusya lideri Putin'le bir araya geldi. 6 buçuk saat süren toplantı sonrasında açıklama yapıldı. Açıklamanın ardından mutabakata varılan 10 maddeyi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bildirdi.

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OYNAT 00:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 150 saat içinde PKK/YPG 30 kilometrelik hat dışına çıkarılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'de Rusya lideri Putin'le bir araya geldi. Kritik görüşme sonrasında Erdoğan, “Türkiye ve Rusya Suriye topraklarında ayrılıkçı hiçbir gündeme izin vermeyecektir. 23 Ekim öğlen 12.00'den itibaren 150 saat içinde YPG'li teröristler ve silahları 30 km'nin dışına çıkartılacak, örgütün tahkimat ve mevzileri imha edilecektir' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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DÜNYA İletişim Başkanı Altun Rusya ile varılan mutabakatı değerlendirdi: PKK’nın devletçik olma projesi tarih olmuştur



