​Kampta PKK terörü: 8 çocuk açlıktan öldü

Suriye Haseke’de YPG/PKK kontrolündeki Hol Kampı’nda son bir haftada 5 yaş altı 8 çocuk açlık ve sıvı kaybı kaynaklı nedenlerle öldü. UNICEF İcra Direktörü Henrietta Fore, kamptaki ölümlerin 6-10 Ağustos tarihlerinde gerçekleştiğini, bunlardan dördünün ölümünün yetersiz beslenmeye bağlı komplikasyonlardan, diğerlerinin ise sıvı kaybının neden olduğu ishal, kalp yetmezliği, iç kanama ve hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü) gibi sebeplerden kaynaklandığını aktardı.

Hol Kampı’nda 60’tan fazla ülkeden 40 bine yakın çocuğun bulunduğunu vurgulayan Fore, Kovid-19 kısıtlamaları ve karantina önlemlerinin kamptaki durumu daha da kötüleştirdiğini belirtti. Diğer BM yetkilileri gibi, UNICEF İcra Direktörü Fore’nin de kampı işgal eden YPG/PKK’nın adını zikretmeyip herhangi bir çağrıda bulunmaması dikkat çekti.

GÜNDEM PKK buradan çıksın

Kadınları götürdüler

YPG/PKK’nın, Deyrizor’da DEAŞ ile çatışmalardan kaçan sivillerin yanısıra teslim olan bazı DEAŞ’lılar ve ailelerini tuttuğu Hol Kampı’nda dün de tansiyon yükseldi. Kampa baskın yapan teröristler çok sayıda kadını zorla alıkoydu. Kamptakilerin engel olmaya çalışması üzerine, teröristlerle arbede yaşandı. Silahlarına sarılan teröristler havaya ateş açtıktan sonra araçlara bindirdiği kadınlarla uzaklaştı.