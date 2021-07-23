Dünya Kanada Başbakanı Trudeau Kanadada İslamofobiye yer yok
AMERİKA

Kanada Başbakanı Trudeau: Kanada'da İslamofobiye yer yok

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinde İslamofobiye yer olmadığını söyledi. Trudeau, burada yaptığı konuşmada, "Çok net olalım, Kanada'da İslamofobiye yer yok. Ancak bu nefret bir günde ortadan kaldırılabilecek bir şey de değil" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Kanada Başbakanı Trudeau: Kanadada İslamofobiye yer yok
Kanada Başbakanı Justin Trudeau.

İslamofobi Ulusal Zirvesi, Trudeau hükümetindeki birçok bakan ile resmi kurumların yöneticileri, Müslümanlara ait sivil toplum kuruluşlarının ileri gelenleri ve toplumun değişik kesimlerinden katılımcılarla çevrim içi olarak gerçekleşti.

  • Başbakan Trudeau, burada yaptığı konuşmada, "Çok net olalım, Kanada'da İslamofobiye yer yok. Ancak bu nefret bir günde ortadan kaldırılabilecek bir şey de değil." dedi.

İslamofobi Ulusal Zirvesi'nde Müslüman topluluk liderleri ve örgütleriyle görüştüklerini ve daha fazla ilerleme kaydettiklerini ifade eden Trudeau, şöyle devam etti:

"Müslüman Kanadalıları korumak için harekete geçmeye devam edebileceğimiz somut yollar belirledik ve bu nefreti ne zaman ve nerede ortaya çıkarsa çıksın ortadan kaldırma taahhüdümüzü yeniden teyit ettik. Hükümet olarak camileri ve toplum merkezlerini korumak için yatırım yapıyoruz. Çevrim içi fanatizmi ve radikalizmi yıkıyor ve aşırı sağ nefret gruplarını yasaklıyoruz. Ülke çapında Müslüman Kanadalılarla birlikte herkesin hoş karşılandığı, güvende ve saygı duyulduğu bir Kanada inşa etmeye devam edeceğiz."

Müslüman hayır kurumlarını denetimleri ile bunaltan Kanada Gelir İdaresi ile Kanada Gizli Servisi gibi kurumlara da çağrıda bulunan Trudeau, "Kanada Gelir Dairesi'nden güvenlik kurumlarına kadar devlet kurumları insanları desteklemeli, onları hedef almamalı." diye konuştu.

'Gerekli adımlar atılacak'

Başta Müslümanlar olmak üzere her grup ve inançtan insanın, sokakta, alışveriş merkezlerinde ve halka açık her alanda güven içinde ve özgürce yürüyebilmeleri gerektiğini hatırlatan Kanada Başbakanı Trudeau, bunun için gerekli adımları atmaya devam edeceklerini ifade etti.

  • Trudeau, Kanadalıların görmek istedikleri bir ülke için mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

İslamofobi Ulusal Zirvesi'nin toplanması fikrini ilk olarak açıklayan ve gerçekleşmesi için yoğun çaba harcayan Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi'nin (NCCM) zirveye dair gelecek günlerde kapsamlı bir değerlendirme yapması bekleniyor.

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