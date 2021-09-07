Dünya Kanada Başbakanı Trudeauya seçim kampanyasında taş atıldı
AVRUPA

Kanada Başbakanı Trudeau’ya seçim kampanyasında taş atıldı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 20 Eylül’de yapılacak federal seçimler nedeniyle gittiği Ontario eyaletinin London kentinde taşlandı.

Haber Merkezi AA
Kanada Başbakanı Trudeau’ya seçim kampanyasında taş atıldı
Kanada Başbakanı Justin Trudeau taşlı saldırıya uğradı.

Kanada resmi yayın kuruluşu CBC’nin haberine göre, London kentindeki seçim kampanyası çalışmalarının ardından seçim otobüsüne yönelen Trudeau’ya, aracına bineceği sırada çakıl taşları fırlatıldı.

Kampanya için gittiği hemen her yerde protestolarla karşılaşan Justin Trudeau, Liberal Parti seçim otobüsünün etrafını saran öfkeli protestocuların sözlü sataşmalarına maruz kaldı.

Habere göre, protestoculara cevap vermeye çalışan Trudeau’ya, bu sırada çakıl taşları atıldı.

Başbakanlık korumaları ve güvenlik görevlilerince oluşturulan bariyerin ardından bölgeden ayrılan Justin Trudeau, seçim uçağında gazetecilere olayı doğrularken iyi olduğunu söyledi.

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Daha önce de Ontario eyaletine bağlı Bolton kentinde yoğun protestolarla karşılaşan Trudeau, bu kentteki programını iptal etmek zorunda kalmıştı.

Seçimlere iki hafta kala basında yer alan kamuoyu yoklamaları, ana muhalefetteki Muhafazakar Partinin oy oranını yüzde 35, Liberal Partinin oy oranını yüzde 33,5, Yeni Demokrat Partinin oy oranını ise yüzde 19 olarak gösteriyor.

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Kanada’da 20 Eylül 2021 tarihinde yapılacak federal erken seçimde, parlamentonun 338 yeni üyesi belirlenecek.

Erken seçimlerde 27,3 milyon seçmen, 20 binden fazla seçim merkezinde açılacak 105 bin 140 sandıkta oy kullanacak.

Kanada’da 2019 yılında yapılan federal seçimlerde, kayıtlı seçmenlerden 18 milyon 350 bini oy kullanmıştı.

Halen 155 sandalye ile Kanada Federal Parlamentosunda birinci parti olan Justin Trudeau’nun Liberal Partisi, tek başına iktidar için gerekli olan 170 milletvekilliğini yakalayamadığı için azınlık hükümeti durumunda bulunuyor.

Kanada’da bundan önceki seçimler Ekim 2019'da yapılmış, bir sonraki seçimlerin Ekim 2023'te yapılması öngörülmüştü.

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