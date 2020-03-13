Dünya Kanada Başbakanının eşi koronavirüse yakalandı
AMERİKA

Kanada Başbakanı'nın eşi koronavirüse yakalandı

Kanada Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau'ya yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Kanada Başbakanı Justin Trudeau'da tedbir amaçlı 14 gün boyunca karantina altında tutulacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Justin Trudeau ve Sophie Gregoire Trudeau
Justin Trudeau ve Sophie Gregoire Trudeau

Kendini karantinaya alan Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Başbakanlık açıkladı

Sophie Gregoire Trudeau

Kanada Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Sophie Gregoire Trudeau'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Başbakan da karantina altında tutulacak

Justin Trudeau ve Sophie Trudeau

Sophie Trudeau'nun sağlık durumunun iyi olduğuna ve gerekli önlemleri aldığına işaret edilen açıklamada, "Başbakan Justin Trudeau'nun sağlığı gayet iyi ve hastalık belirtisi yok. 14 gün boyunca karantinada kalacak. Doktorların önerisi gereği şu aşamada herhangi bir belirti göstermediği başbakana bir test uygulanmayacak." ifadesine yer verildi.

Ayrıca Justin Trudeau ile temas kuran kişiler için de şu anda herhangi bir risk olmadığı vurgulandı.

Trump, Trudeau ile telefonda görüştü

Donald Trump ve Justin Trudeau

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump bugün Trudeau ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, iki liderin Kovid-19 salgınıyla ilgili son gelişmeleri ve virüse karşı alınacak önlemleri konuştuğu bildirildi.

Görüşmede ayrıca, diğer ikili önemli konuların da ele alındığının altı çizildi.

Ne olmuştu?

  • Kanada Başbakanlık Ofisinden dün yapılan açıklamada, Trudeau çiftinin Kovid-19 şüphesi nedeniyle kendilerini karantinaya aldığı duyurulmuştu.
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