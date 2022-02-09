Dünya Kanada polisinden 78 yaşındaki adama ters kelepçe
AMERİKA

Kanada polisinden 78 yaşındaki adama ters kelepçe

Kanada'nın başkenti Ottawa'da polis memuru, aşı karşıtı kamyoncuların protestosuna korna çalarak destek veren 78 yaşındaki yaşlı adamı hırpalayıp ters kelepçe takarak gözaltına aldı.

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Haber Merkezi İHA
Kanada polisinden 78 yaşındaki adama ters kelepçe
​Kanada polisinden 78 yaşındaki adama ters kelepçe

Kanada'nın başkenti Ottawa'da aşı karşıtı kamyoncuların hayatı felç eden protestosu sürüyor. Bir polis memuru, kamyoncuların protestosuna korna çalarak destek veren 78 yaşındaki Gerry Charlebois'u durdurup kimliğini istedi. Polis, kimliğini vermeyip aracına yönelen yaşlı adamı kolundan tutup gözaltına almak istedi. Bu sırada yaşlı adamı hırpalayan polise çevreden tepki geldi, ancak polis yaşlı adamı ters kelepçe takarak gözaltına aldı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden kişi ise polislere, "Yaşlı bir adamın canını yakıyorsunuz, o bir Kanada vatandaşı" diyerek duruma tepki gösterdi. Salı günü yaşanan olayda "korna çalma yasağını ihlal ettiği" gerekçesiyle gözaltına alınan yaşlı adam polis aracına bindirilerek karakola götürüldü.

10 gün boyunca yasaklanmıştı

Öte yandan ülkenin dört bir yanından yola çıkarak 29 Ocak'ta başkent Ottawa'ya ulaşan kamyon sürücülerinin günlerdir devam eden protestoda sürekli kornaya basması, çevre sakinlerinin tepkisine yol açmıştı. Ontario Yüksek Mahkemesi Yargıcı Hugh McLean pazartesi günü, oluşan gürültü nedeniyle kamyon sürücülerinin önümüzdeki 10 gün boyunca protestoda kornaya basmasını yasaklamıştı.

Kanada çalkalanıyor: Trafik kilitlendi başbakan şehir değiştirdi
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Kanada’da ABD sınırını geçmek isteyen kamyoncular için Covid-19 aşısı zorunlu getirilmesinin ardından karara tepki amacıyla ülkenin farklı noktalarından \"Özgürlük Konvoyu\" adıyla yol çıkan yüzlerce kamyon sürücüsü, dün başkent Ottowa’ya varmıştı. Kamyoncular, bugünde aşı karşıtı gösterilerine Parlamento Tepesi ve çevresinde devam ederken, kamyon ve tırlar nedeniyle bölgedeki çok sayıda yolda trafik kilitlendi.<br>Ottawa polisi tarafından yapılan açıklamada, şehir merkezinde çok sayıda polisin görev aldığı ve trafik akışının polis tarafından kontrol edildiği ifade edildi. Açıklamada, protesto nedeniyle çok sayıda cezai soruşturma yürütüldüğü belirtilerek, “Yasa dışı davranışlara müsamaha gösterilmeyecek ve tam olarak soruşturulacaktır” denildi.
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Ottawa Belediye Başkanı Jim Watson ise bazı protestocuların bir aşevinde çalışan personeli taciz ettiğini ve kapalı mekanda maske zorunluluğuna uymayı reddettikleri için restoranlar tarafından geri çevrildikten sonra ücretsiz yemek talep ettiklerini aktardı.<br>Öte yandan kamyoncular için başlatılan GoFundMe adlı kampanya ile bugüne kadar 100 bin bağışçıdan 7 milyon Kanada dolarından fazla bağış topladığı ifade edildi.
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve ailesi, ülkenin aşı zorunluluğunu ve Kovid karantinalarını protesto etmek için 50.000 kadar kamyoncu bir araya gelirken, ülkenin başkenti Ottawa'daki evlerini terk etti.
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Kanada çalkalanıyor: Trafik kilitlendi başbakan şehir değiştirdi
Kanada'da aşı zorunluluğunu protesto etmek için ülkenin farklı kentlerinden yola çıkan aşı karşıtı kamyon sürücüleri, başkent Ottowa'daki protestolarına devam ediyor.


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