Dünya Kanada tek kullanımlık plastikleri yasakladı
AMERİKA

Kanada tek kullanımlık plastikleri yasakladı

Kanada, 2030 yılına kadar sıfır plastik atık elde etmek amacıyla plastik kullanımına kısıtlama getirdi. Kanada Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugünden itibaren tek kullanımlık plastiklerin üretimi ve satışı için ithalatı yasaklandığı duyuruldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Kanada tek kullanımlık plastikleri yasakladı
Arşiv

Kanada, 2030 yılına kadar sıfır plastik atık elde etmek amacıyla plastik kullanımına kısıtlama getirdi. Kanada Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugünden itibaren tek kullanımlık plastiklerin üretimi ve satışı için ithalatı yasaklandığı duyuruldu.

Karara göre, şirketler artık plastik poşet, çatal, bıçak, karıştırma çubuğu, pipet ve paket servis kapları üretemeyecek veya satış için Kanada'ya ithal edemeyecekler. Kanada’da 20 Haziran'da 2022'de duyurulan yasak resmen yürürlüğe girmiş oldu.

Kanada'daki işletmelerin geçiş süreci ve mevcut stoklarını tüketmeleri için yeterli zaman sağlamak amacıyla söz konusu plastik ürünlerin satışı ise Aralık 2023'ten itibaren yasaklanacak.

1,3 milyon ton geri dönüşümü zor olan plastik atığının ortadan kaldırılması bekleniyor

Genellikle içecekler için kullanılan bazı diğer tek kullanımlık plastikler için üretim ve ithalat yasağı ise Haziran 2023'te yürürlüğe girecek, ancak yeni yasağa göre organik atık, çöp ve geri dönüştürülmüş maddeleri tutmak için kullanılan plastik çöp poşetleri yasaklanmayacak.

Kanada’da davranışsal sürdürülebilirlik alanında araştırma yapan Jiaying Zhao, "Eğer işletmeler tek kullanımlık plastik sağlamıyorsa, o zaman insanların bardak, pipet, market poşeti gibi plastikleri kullanmayacağını düşünüyorum" dedi.

Kanadalılar her yıl en az 3 milyon ton plastik atığı çöpe atıyor ve söz konusu atıkların sadece yüzde 9’u geri dönüştürülüyor. Kanada hükümeti, tek kullanımlık plastiklerden kurtulmanın 1,3 milyon ton geri dönüşümü zor olan plastik atığı ortadan kaldıracağını tahmin ediyor.

Kanada'da aşı karşıtı kamyoncular eylem yaptı
OYNAT 00:48
Kanada'da aşı karşıtı kamyoncular eylem yaptı
Kanada'nın başkenti Ottawa'da kamyon sürücülerinin iki doz Kovid-19 aşısı olma zorunluluğuna karşı başlattıkları protesto eylemi devam ediyor. Eyleme kamyonları ile katılan sürücülerin yanı sıra onlara destek veren kişiler de Ottawa'daki federal parlamento binası yakınında toplandı.
İzmirde endişelendiren görüntü

İzmir'de endişelendiren görüntü

Uzman isimden 'acil' çağrı: Derin yarık ve göçükler oldu.
Eğlencevergisi sıfırlandı

Eğlence
vergisi sıfırlandı

Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Elon Musktan yeni ifşa dosyası: Eski yönetim Pentagonun psikolojik savaş hesaplarına koruma sağladı

'Koca Yusuf'lar yurda döndü

'Koca Yusuf'lar yurda döndü

​Bakan Nebati: Aldığımız önlemlerle daha belirgin şekilde düşecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.