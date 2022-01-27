Dünya Kanadada 93 çocuk mezarı daha
AMERİKA

Kanada’da 93 çocuk mezarı daha

Kanada’da yatılı kilise okullarında ortaya çıkan toplu çocuk mezarlarına bir yenisi daha eklendi. St. Joseph’s Mission Yatılı Kilise Okulu’nun bahçesinde 93 yeni çocuk mezarı keşfedildi.

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Kanada’da 93 çocuk mezarı daha
Arşiv

Kanada’nın British Columbia eyaletinin Williams Lake Bölgesi’nde, St. Joseph’s Mission Yatılı Kilise Okulu’nun bahçesinde 93 yeni çocuk mezarı keşfedildi.

Yetkililer 470 hektarlık alanın 14 hektarını radarla taradıklarını, şimdiye kadar 93 mezar yerinin belirlendiğini ifade etti.

RAPORLAR VARDI AMA İTİBAR EDİLMEDİ

Bölge Polis Şefi Willie Sellars, çalışmalara devam edeceklerini belirterek, “Onlarca yıldır St. Joseph’s Mission’da ihmal ve istismar raporları vardı. Bu tesiste ölen ve kaybolan çocukların raporları vardı. Bu raporlara itibar edilmedi” diyerek trajik vaziyeti gözler önüne serdi.

1891 ile 1981 yılları arasında faaliyet gösteren yatılı okul, aynı zamanda Kanada’nın en çok faaliyet gösteren yatılı okullarından. Kanada’da eski yatılı kilise okulu bahçesindeki kayıt dışı çocuk mezarları, ilk defa 2021’de 215 çocuğa ait ceset kalıntılarının bulunmasıyla gündeme gelmişti.

24 Haziran 2021’de ise resmi kayıtlarda olmayan 751 çocuk cesedi kalıntısının olduğu mezarlar bulunmuştu. Yapılan araştırmalara kilise okullarındaki bazı çocukların üzerinde tıbbi deneyler yapıldığını ortaya koymuştu.

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