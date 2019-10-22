Dünya Kanadada federal seçimlerin galibi Liberal Parti Seçimlere katılım yüzde 57 civarında oldu
AMERİKA

Kanada'da federal seçimlerin galibi Liberal Parti: Seçimlere katılım yüzde 57 civarında oldu

Kanada'da federal seçimlerin galibi Liberal Parti: Seçimlere katılım yüzde 57 civarında oldu

Resmi olmayan kesin sonuçlara göre, Başbakan Trudeau'nun partisi 156 milletvekili ile birinci olurken, Muhafazakar Parti 122, Qyebec Bloğu 32 milletvekili çıkardı. Seçimlere katılım oranı ise yüzde 57 civarında oldu.

Haber Merkezi AA
Liberal lider ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve karısı Sophie Gregoire Trudeau.
Liberal lider ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve karısı Sophie Gregoire Trudeau.

Kanada’da Başbakan Justin Trudeau’nun liderliğindeki Liberal Parti 156 milletvekili ile birinci çıktı fakat parlamentoda tek başına çoğunluk sağlayamadı.

  • Kanada Seçim Ofisinden duyurulan "43. Federal Genel Seçimleri"nin resmi olmayan kesin sonuçlarına göre, ülke genelindeki 27 milyon 400 binin üzerindeki seçmenden 15 milyon 750 bine yakını oy kullandı.

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Buna göre 338 sandalyeli Federal Parlamentoda Liberal Parti 156, Andrew Scheer liderliğindeki Muhafazakar Parti 122, Yves-François Blanchet liderliğindeki Qyebec Bloğu (Bloc Québécois) 32, Jagmeet Singh liderliğindeki Yeni Demokrat Parti 24, Elizabeth May liderliğindeki Yeşil Parti 3 milletvekilliği kazandı. Parlamentoya 1 de bağımsız milletvekili girdi.

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Seçimlere katılım yüzde 57 civarında oldu

Bu sonuçların ardından Liberal Parti ile Yeni Demokrat Partinin koalisyon hükümeti kuracağı ileri sürülüyor. Liberal Parti lideri ve Başbakan Trudeau, seçim kampanyası sırasında Yeni Demokrat Parti ile koalisyonu reddetmezken, Yeni Demokrat Parti lideri Jagmeet Singh de koalisyona sıcak yaklaşan açıklamalarda bulunmuştu.

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Seçimlere katılım oranı yüzde 57 civarında oldu. Ülke tarihinde en yüksek katılım, yüzde 79,4 ile 1958 yılında yapılan seçimler olarak biliniyor.

Kanada Seçim Ofisinin resmi sonuçları bu hafta içinde açıklaması bekleniyor.

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