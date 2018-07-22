Dünya Kanadada İslamofobiye karşı sokağa döküldüler
AMERİKA

Kanada’da İslamofobi'ye karşı sokağa döküldüler

Kanada’da geçen hafta İslamofobik saldırıya uğrayan Filistin asıllı Kanada vatandaşı Muhammed Abu Marzouk'a destek için protesto gösterisi düzenlendi. 39 yaşındaki Abu Marzouk, ailesiyle birlikte pikniğe giderken 2 kişinin saldırısına uğramış ve başından ağır yaralanmıştı.

Haber Merkezi AA
Kanada'da gerçekleşen İslamofobik saldırının ardından ırkçılara tepki gösterisi düzenlendi.
Kanada'da gerçekleşen İslamofobik saldırının ardından ırkçılara tepki gösterisi düzenlendi.

Kanada'nın Mississauga kentinde, ülkede son dönemde artan İslamofobik saldırılar protesto edildi. Celebretion Meydanı’nda farklı Müslüman toplumlardan yüzlerce kişinin katıldığı gösteride, geçen hafta, bir Türk ailenin de katıldığı piknikten dönerken ailesiyle İslamiyet karşıtı kişilerin saldırısına uğrayan Muhammed Abu Marzouk’a destek çağrısı yapıldı.

Irkçılık, ayrımcılık ve İslamofobi karşıtı sloganların atıldığı gösteriyi düzenleyen Feras Marish, şu açıklamayı yaptı:

Hoşgörü ve özgürlükler ülkesi olan Kanada’nın kanunlarının, masum ve mazlumları koruması gerektiğine inanıyoruz.

Marish, hemen hemen her gün bu tip saldırılarla karşılaştıklarını belirterek, "Geçen hafta bir kardeşimiz, ailesiyle uğradığı saldırıda çok ciddi şekilde yaralandı. Hala hastanede ve hayat mücadelesi veriyor." diye konuştu.

Kanada’da nefret suçu : ‘Ülkenize geri dönün teröristler!’
OYNAT 01:11
Kanada’da nefret suçu : ‘Ülkenize geri dönün teröristler!’
Kanada'nın Mississauga eyaletinde 39 yaşındaki Müslüman bir adam 2 ırkçının saldırısına uğradı. Başından ağır yaralanan Mohammed Abu Marzouk isimli adamın durumu ağır, hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
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Kanada’yı Kanada yapan değerlere, her Kanadalı gibi kendilerinin de inandığını ve değer verdiğini anlatan Feras Marish, "Bizim istediğimiz tek şey, bu ülkede her inançtan insanın barış ve huzur içinde yaşaması." ifadelerini kullandı.

  • Protesto gösterisine katılanlar, yaptıkları konuşmalarda, Müslümanları "İslami terörist" diye nitelendirenlerin, Müslümanlara terör uyguladıklarını dile getirdi. Güvenlik güçlerinin, inancına göre giyinen ve bu nedenle saldırıya uğrayan herkesi koruması ve olayı nefret suçu olarak nitelendirmesi gerektiğini vurgulayan konuşmacılar, Muhammed Abu Marzouk ve ailesine yardım çağrısında bulundu.

Marzouk’un sağlık ve hukuk mücadelesi için para ve avukata ihtiyacı olduğunu ifade eden konuşmacılar, açılan yardım hesabına katkıda bulunanlara teşekkür etti. Protesto gösterisi, yürüyüşün ardından sona erdi.

Ne olmuştu?

Toronto kentinde, ailesi ve arkadaşlarıyla geçen hafta pazar günü pikniğe giden Muhammed Abu Marzouk, İslam karşıtı iki kişi tarafından eşi ve çocuklarının gözü önünde öldüresiye dövülmüş, başına aldığı darbelerle ağır yaralanmıştı. Saldırganlar, aralarında bir Türk ailenin de bulunduğu gruptakilere, nefret suçu içeren İslamofobik küfür ve hakaretler etmişti.

Toronto polisi tarafından gözaltına alınan saldırganlar, çıkarıldıkları mahkemece kefaletle serbest bırakılmışlardı.

Saldırıyla ilgili davaya, 14 Ağustos'ta devam edileceği açıklanmıştı.

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