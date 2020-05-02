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Dünya Kanadada katliamdan sonra 1500 silahın satışına yasak
AMERİKA

Kanada'da katliamdan sonra 1500 silahın satışına yasak

Kanada'nın Nova Scotia eyaletinde 18 Nisan'da polis üniformalı bir kişinin silahlı saldırısı sonucu 23 kişi hayatını kaybetmişti. Ülkeyi derinden sarsan olayın ardından harekete geçen Başbakan Justin Trudeau, satılması, satın alınması ve taşınmasını yasakladı.

Haber Merkezi Diğer
Saldırgan, 12 saat süren operasyonun ardından ölü ele geçirilmişti.
Saldırgan, 12 saat süren operasyonun ardından ölü ele geçirilmişti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, düzenlediği basın toplantısında, 18 Nisan'da Nova Scotia eyaletinde 23 kişinin ölümüne neden olan saldırının ülkeyi derinden sarstığını hatırlattı. Trudeau, derhal yürürlüğe girdiğini duyurduğu Bakanlar Kurulunun yasak kararına ilişkin, "Artık bu ülkede askeri sınıf saldırı silahlarının satın alınması, satılması, taşınması, ithalatı veya kullanılması yasaktır." diye konuştu.

Silah sahibi kişilere 2 yıl af

Trudeau, bu ateşli silahlara daha önce sahip olan kişilerin yasağa uyum sağlamaları için iki yıllık bir af dönemi olacağını ifade ederek, ilerleyen aylarda bu kişilere "adil tazminat" sağlamak üzere mevzuatta düzenleme yapılacağını kaydetti.

Kanada’da silahlı saldırı: Biri polis 16 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA
Kanada’da silahlı saldırı: Biri polis 16 kişi hayatını kaybetti

1500 model silah pazardan çekiliyor

CBC'nin haberine göre; Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Bill Blair de lisanslı silah sahiplerinin artık ülkede bu tür silahları satmasına, taşımasına, ithal etmesine veya kullanmasına izin verilmeyeceğini belirterek, "Bugün itibarıyla Kanada'daki saldırı silahları pazarı kapanmıştır. Yeter artık. Bu ateşli silahların yasaklanması Kanadalıların hayatını kurtaracak" ifadelerini kullandı.

  • Bakan Blair, parlamento çalışmalarının normale dönmesinin ardından bu konuda kapsamlı bir kanun hazırlanacağını ve bu kanunla şu an 1500 model olan saldırı silahı listesinin yenileneceğini bildirdi. Blair, yasağa uymayanların alacakları cezaların da hazırlanacak kanunla belirleneceğini söyledi.
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