Kanada'da katliamdan sonra 1500 silahın satışına yasak

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, düzenlediği basın toplantısında, 18 Nisan'da Nova Scotia eyaletinde 23 kişinin ölümüne neden olan saldırının ülkeyi derinden sarstığını hatırlattı. Trudeau, derhal yürürlüğe girdiğini duyurduğu Bakanlar Kurulunun yasak kararına ilişkin, "Artık bu ülkede askeri sınıf saldırı silahlarının satın alınması, satılması, taşınması, ithalatı veya kullanılması yasaktır." diye konuştu.

Silah sahibi kişilere 2 yıl af

Trudeau, bu ateşli silahlara daha önce sahip olan kişilerin yasağa uyum sağlamaları için iki yıllık bir af dönemi olacağını ifade ederek, ilerleyen aylarda bu kişilere "adil tazminat" sağlamak üzere mevzuatta düzenleme yapılacağını kaydetti.

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1500 model silah pazardan çekiliyor

CBC'nin haberine göre; Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Bill Blair de lisanslı silah sahiplerinin artık ülkede bu tür silahları satmasına, taşımasına, ithal etmesine veya kullanmasına izin verilmeyeceğini belirterek, "Bugün itibarıyla Kanada'daki saldırı silahları pazarı kapanmıştır. Yeter artık. Bu ateşli silahların yasaklanması Kanadalıların hayatını kurtaracak" ifadelerini kullandı.