Kanada'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti

British Columbia Eyalet Sağlık Bakanı Adrian Dix ve Eyalet Sağlık Şefi Dr. Bonnie Henry, yaptıkları ortak açıklamada, Kuzey Vancouver’daki yaşlı bakım merkezinde kalan 80 yaşlarındaki bir erkek hastanın öldüğünü duyurdu.

Hafta sonu tesisin iki yaşlı sakinine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulduğu anımsatan Dr. Bonnie Henry, ölen kişinin teşhis konulan bu iki kişiden biri olduğunu ifade etti.

OYNAT 00:41 Roma'da halk süpermarketlere akın etti İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte'nin ülkede bazı bölgelere uygulanan karantina şartlarının bütün ülke geneline uygulanacağı açıklamasının ardından başkent Roma'da halk, panik halinde geceleri de açık olan süpermarketlere akın ederek, market alışverişi yaptı. Bazı müşterilerin endişeli ve gergin oldukları görüldü. BiP'te paylaş

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Vaka sayısı 77’yi buldu

Çok sayıda ülkeye yayılan salgının etkilediği ülkelerden biri olan Kanada'da 34'ü Ontario'da, 32'si British Columbia'da, 7'si Alberta'da ve 4'ü Quebec'te olmak üzere 77 teyit edilmiş yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası bulunuyor.

Öte yandan yeni tip Kovid-19’un en fazla görüldüğü eyaletler olan Ontario ve British Columbia da halk, maske, el temizliği için kullanılan jel alkol, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu stokluyor. Ülke nüfusunun yarısının yaşadığı Ontario eyaletinde market ve eczanelerde maske, eldiven ve koruyucu malzeme bulmak neredeyse imkansız hale geldi.

Kanadalı sigorta şirketleri de yeni tip koronavirüs ve bağlantılı rahatsızlıkları seyahat sigortası kapsamından çıkardılar.

Kanada Havayolları Air Canada, Çin’e uçuş yasağını nisan sonuna kadar uzattı. Air Canada, daha önce Çin’e olan uçuşlarını şubat sonuna kadar durdurduğunu açıklamıştı.

FOTOĞRAF 7 Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 3 binin üzerinde insanın ölümüne neden olan koronavirüs dünyaya yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Virüs nedeniyle yaşamını yitiren ve etkilenenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı günden güne artarken uzmanlar, virüsten korunmanın en etkili yolunun filtre özellikli maske takılması, olabildiğince kalabalık ortamlardan uzak durulması ve el temizliğine dikkat edilmesi olduğunu söylüyor. Bu uyarılar üzerine de maske satışları günden günde artıyor. Virüsün ortaya çıkmasının ardından Çin, üretip ihraç ettiği maskeleri ithal etmeye başladı. Dünyanın birçok ülkesinden yaz- kış her mevsim sağlık, spor ve tatil için gelen yerli ve yabancı turistleri ağırlayan turizm kenti Antalya'da da maskelere yoğun ilgi var. Medikal malzemelerin yanı sıra maske satışı da yapan firmalar bir anda gelen yoğun talep karşısında ellerindeki maskeleri satıp, tedarikçiden sipariş vermeye başladı. Özellikle İstanbul'da bulunan üretici ve tedarikçilerin direkt olarak Avrupa ve Çin'e maske gönderdiği için iç piyasanın talebini dikkate almadığı öne sürüldü. Ellerinde numunelik bulundurdukları maskeleri dahi 2-3 katına müşterilere sattıklarını hatta bazı medikal firmalarının hastanelerden ürün alıp piyasaya sattığı ortaya çıktı. Karbon filtre özelliği bulunan ve diğer cerrahi maskelere göre daha iyi koruyan maskelerin fiyatlarının çok fahiş olmasına rağmen ellerinde kalmadığını söyleyen 16 yıldır medikal malzeme satışı yapan Ahmet Türken, Elimizde hiç maskemiz yok. Ayrıca aradığımız firmalara sipariş vermek istiyoruz, ama satış yapmadıklarını söylüyorlar. Gelen müşterilere 'yok' diyoruz. 2 haftadır tamamen bitti. Birkaç kere geldi, onları da önceden parasını verip ayırtanlara sattık. Önceden paketi 10 TL'ydi, şimdi 70 TL oldu. Filtreli olanların tanesi de 150- 350 TL arasında satılıyor dedi. Medikal ürün satışı yapan Yusuf Cengiz, toptancısında dahi maske kalmadığını belirterek, 2 katlı ve 3 katlı maskeler elimizde kalmadı. Toptancılarımızda da yok. Filtresiz düz maskeler kaldı, onları da çoğunlukla almıyorlar. 30- 45- 60 TL arasında değişiyor fiyatlar. Fiyatlar iki katına çıktı. Bazı tedarikçiler tanesine 2 TL istiyorlar 50'lik kutuyu 100 TL'ye alacağım da kaça satacağım. O yüzden o da alınmıyor diye konuştu. Yılmaz Kalkan ise ellerinde maske kalmadığı için gelen müşterilerin 'yok' sözünü duyunca kendilerine kızdığını belirterek, Müşteriler 'biz nasıl korunacağız?' diyerek kızıyorlar. Elimizdeki ürünleri sattık. Biz bile alamayınca nasıl satacağız. Eskiden 50'li olan paketler artık 3-5'li olarak satılıyor dedi. Akdeniz Medikalciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Soy, durum değerlendirmesi yaptı. Sektörde 3 katlı bez maskelerin kalmadığını belirten Soy, Zaten bütün üretimler yurt dışı firmalar tarafından sözleşmeyle kapatılmış durumda. İran'dan Çin'den gelip üreticilerin fabrikalarında yatan insanlar var. Akşama kadar ne üretiliyorsa alıp gönderiyorlar. İhtiyaçları karşılama konusunda kimsenin gücü kalmadı. Önceden 50'li paketi 10 TL'ye satılırdı şimdi adedi 3 TL. Hatta medikalciler birbirlerine 'birkaç kutu varsa alıp eve götürelim bize de lazım olacak' diyorlar Antalya'da şu anda bu maskelerden bulmak zor diye konuştu. Koronavirüs maskeleri yok sattı numune bile kalmadı Akdeniz Medikalciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Soy, koronavirüs nedeniyle maskelerin yok sattığını, ellerinde numunelik dahi kalmadığını söyledi.

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"Kruvaziyer gemilerinden uzak durun"

Bu arada Kanada Halk Sağlığı Ajansı Şefi Dr. Theresa Tam, düzenlediği basın toplantısında Kanadalılardan, kruvaziyer gemilerinden uzak durmalarını ve zorunlu olmadıkça seyahat etmemelerini istedi.

Son olarak California açıklarında bekleyen ve 54 ülkeden 3 bin 500'den fazla kişiyi taşıyan Grand Princess isimli kruvaziyerde, COVID-19 teşhisi konan 21 kişi bulunduğunu ifade eden Dr. Tam, gemide bulunan 237 Kanadalının yakında tahliye edileceğini söyledi.



Kanada Dışişleri Bakanı Francois-Philippe Champagne de hükümetin Grand Princess isimli kruvaziyerdeki Kanadalıları Trenton'daki askeri üste kurulan karantina bölgesine getirmek üzere bir uçak hazırladığını doğruladı.

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