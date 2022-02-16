Dünya Kanadada protestocuların banka hesaplarını donduruyorlar
AMERİKA

Kanada'da protestocuların banka hesaplarını donduruyorlar

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, aşı karşıtı protestoları engellemek amacıyla eşi görülmemiş bir adım atarak Acil Durumlar Yasası'nı uygulamaya koydu. Yasa kapsamında protestolarla ilişkili kişilerin banka hesapları, mahkeme kararı olmadan dondurulabilecek. Muhalefet liderleri, Kanada'nın bu aşamaya gelmesinin nedeninin; Trudeau’nun protestocu krizini yönetememesi olduğunu belirterek söz konusu yasanın yürürlüğe girmesini 'başarısızlığın kanıtı' olarak niteledi.

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Haber Merkezi Diğer
Kanadada protestocuların banka hesaplarını donduruyorlar
Justin Trudeau

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ülkede uzun süredir devam eden koronavirüsle ilgili önlem ve aşı karşıtı eylem düzenleyen protestoculara karşı Acil Durum Yasası'nı uygulamaya koydu. Bu yasaya göre mahkeme kararına gerek duyulmadan protestolarla bağlantısı olan kişilerin banka hesapları dondurulabilecek.

BBC'de yer alan habere göre, Kanada’nın başkenti Ottowa’da uzun süredir devam eden protestolarla ilgili söz konusu yasayı yürürlüğe sokan Trudeau, önlemlerin 'sınırlı zaman için' ve 'orantılı' olacağını aktardı.

BANKA HESAPLARI MAHKEME KARARI OLMADAN DONDURULACAK

Acil Durumlar Yasası, protestolarla ilişkili kişilerin banka hesaplarını, mahkeme kararı olmadan dondurulabilmenin önünü açacak. Ülkenin başkenti Ottowa’da yüzlerce kişi

koronavirüsle ilgili önlem ve aşı karşıtı protestoyu sürdürüyor.

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NE OLMUŞTU?

  • Protestolar, ülkede sınır ötesi çalışan tüm kamyon sürücülerinin aşılanmasının zorunlu olmasıyla başlamış, kısa süre içinde tüm koronavirüs önlemlerine karşı çıkanlar bir araya gelmişti.

Kanada’da 1980'lere kadar Savaş Tedbirleri Yasası olarak bilinen yasa, hem metni hem de ismi değiştirilerek Acil Durumlar Yasası haline getirildi.

Birinci Dünya ve İkinci Dünya Savaşları sırasında devreye sokulan Savaş Tedbirleri Yasası, en son 1970 yılında zamanın başbakanı Pierre Elliott Trudeau tarafından Quebec’te yaşanan rehine krizi sırasında kullanıldı.

ŞİMDİYE KADAR HİÇ UYGULANMAMIŞTI

1980 yılında değişen şartlara göre güncellenen yasanın ismi de Acil Durumlar Yasası olarak değiştirildi. Kanada Acil Durumlar Yasası, değişen bu haliyle bugüne kadar hiç uygulanmadı.

  • Federal bazda olağanüstü hal uygulaması anlamına da gelen yasa, ulusal bir acil durumu, "Kanadalıların yaşamlarını, sağlıklarını veya güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye sokan ve sınır değerlerini aşacak oranlarda veya nitelikte olan geçici bir acil ve kritik durum" olarak tanımlıyor.

Kanun; doğal afetler ve salgınlar gibi kamu refahını ve sivil ayaklanma ve huzursuzluklar gibi kamu düzenini olumsuz etkileyen olaylarla, ulusal veya uluslararası savaş gibi acil durum senaryolarına cevap vermek için resmi görevlilere özel yetkiler veriyor.

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MUHALEFET BAŞBAKANI TOPA TUTTU

Trudeau, uygulamaya koyduğu Acil Durumlar Yasası nedeniyle muhalefet partilerinin eleştirilerine maruz kaldı. Muhalefet liderleri, Kanada'nın bu aşamaya gelmesinin nedeninin Trudeau’nun protestocu krizini yönetememesi olduğunu söyledi.

"BAŞARISIZLIĞININ KANITI"

Trudeau’nun kararının ardından açıklamalarda bulunan federal muhalefet partileri, Trudeau'nun Acil Durumlar Yasası'nı başlatma kararının, ülke genelinde konvoy ablukalarıyla başa çıkmada "başarısızlığının kanıtı" olduğunu belirtti.

Yeni Demokrat Parti NDP’nin lideri Jagmeet Singh, Trudeau’nun Acil Durumlar Yasası'na başvurması gerçeğinin, kriz bölgelerindeki “eylemsizliğinin” bir sonucu olduğunu ifade etti.

Singh, “Başbakan'ın bu tedbire başvurması liderliğinin başarısızlığının kanıtıdır. Bu noktaya gelmemizin nedeni, Başbakan’ın Ottawa kuşatılırken hiçbir şey yapmadan haftalarca beklemesi ve eylemin haftalarca sürmesine izin vermesidir.” dedi.

"BECERİKSİZLİK"

Ana muhalefet partisi Muhafazakar Parti’nin geçici lideri Candice Bergen, Trudeau'nun kararından "çok endişeli" olduğunu açıkladı ve kararı "beceriksizlik" olarak nitelendirdi.

  • Bergen, "Eyaletler, Başbakan’ın kararını desteklemiyor. Başbakan'ın sürekli olarak bölünmeyi körüklediğini ve aynı fikirde olmadığı Kanadalıları damgaladığını gördük. Bunu yaparak, sorunu çözmeye çalışmak yerine pek çok engel yarattı. Başbakan çok kötü bir iş çıkardı.’’ diye konuştu.

Bergen, kamyonların taşınması ve ablukaların “barışçıl bir şekilde” kaldırılması gerektiğine inandığını da sözlerine ekledi.

Kanada çalkalanıyor: Trafik kilitlendi başbakan şehir değiştirdi
FOTOĞRAF 6
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Kanada’da ABD sınırını geçmek isteyen kamyoncular için Covid-19 aşısı zorunlu getirilmesinin ardından karara tepki amacıyla ülkenin farklı noktalarından \"Özgürlük Konvoyu\" adıyla yol çıkan yüzlerce kamyon sürücüsü, dün başkent Ottowa’ya varmıştı. Kamyoncular, bugünde aşı karşıtı gösterilerine Parlamento Tepesi ve çevresinde devam ederken, kamyon ve tırlar nedeniyle bölgedeki çok sayıda yolda trafik kilitlendi.<br>Ottawa polisi tarafından yapılan açıklamada, şehir merkezinde çok sayıda polisin görev aldığı ve trafik akışının polis tarafından kontrol edildiği ifade edildi. Açıklamada, protesto nedeniyle çok sayıda cezai soruşturma yürütüldüğü belirtilerek, “Yasa dışı davranışlara müsamaha gösterilmeyecek ve tam olarak soruşturulacaktır” denildi.
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Ottawa Belediye Başkanı Jim Watson ise bazı protestocuların bir aşevinde çalışan personeli taciz ettiğini ve kapalı mekanda maske zorunluluğuna uymayı reddettikleri için restoranlar tarafından geri çevrildikten sonra ücretsiz yemek talep ettiklerini aktardı.<br>Öte yandan kamyoncular için başlatılan GoFundMe adlı kampanya ile bugüne kadar 100 bin bağışçıdan 7 milyon Kanada dolarından fazla bağış topladığı ifade edildi.
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve ailesi, ülkenin aşı zorunluluğunu ve Kovid karantinalarını protesto etmek için 50.000 kadar kamyoncu bir araya gelirken, ülkenin başkenti Ottawa'daki evlerini terk etti.
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Kanada çalkalanıyor: Trafik kilitlendi başbakan şehir değiştirdi
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