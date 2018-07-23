Dünya Kanadada silahlı saldırı 2 ölü
AMERİKA

Kanada'da silahlı saldırı: 2 ölü

Kanada'nın Toronto kentindeki silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı. Saldırgan ölü ele geçirildiği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kanada'da polis yetkilileri, Toronto'nun Greektown Mahallesi'nde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin ateş açması sonucu 2 kişinin öldüğünü, 13 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırganın ölü ele geçirildiği açıklandı.

Yaralılar arasındaki bir kız çocuğunun durumunun kritik olduğu bildirildi. Emniyet Sözcüsü Mark Pugash yaptığı açıklamada, saldırının terör amaçlı olup olmadığını söylemek için de henüz erken olduğunu vurguladı.

Mahalle sakinlerinden John Tulloch, kardeşiyle arabalarından indikleri sırada 20-30 el silah sesi duyduklarını, ardından kaçmaya başladıklarını aktardı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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