Kanada'da yoğun kar yağışı: 200 uçuş iptal

Dünya

Peskov: Zelenskiy'nin ABD ziyaretinden olumlu bir sonuç beklemiyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı. Rusya'nın Donetsk'e ilave hava savunma sistemleri sevkiyatı yapıp yapmayacağına yönelik bir soruyu yanıtlayan Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk'deki durumun oldukça zorlu olduğunu söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı da durumu daha iyiye çevirmek için gerekli her adımı atıyor." diye konuştu.