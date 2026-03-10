Kanada'daki ABD Konsolosluğuna ateş açıldı: Gözdağı verme girişimi

Kanada'nın Toronto şehrinde polis, ABD Konsolosluğuna silahlı saldırı gerçekleştiğini ve ilk etapta herhangi bir yaralının olmadığını bildirdi. Kanada Başbakanı Mark Carney, ise yaptığı açıklamada saldırıyı "kınanması gereken bir şiddet eylemi ve gözdağı verme girişimi" olarak nitelendirdi.
Kanada'nın Toronto şehrindeki ABD Konsolosluğuna düzenlenen saldırıda çok sayıda silah sesi duyulduğu, saldırganın henüz tespit edilemediği belirtildi.
Toronto polisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Toronto'daki ABD Konsolosluğuna ateş açıldığı, ilk etapta herhangi bir yaralanmanın olmadığı bildirildi.
Açıklamada, diplomatik misyona yönelik silahlı saldırının yerel saatle 05.30 civarında gerçekleştiği, çok sayıda silah sesinin duyulduğu olay yerindeki incelemenin devam ettiği ancak henüz bir şüphelinin tespit edilemediği aktarıldı.
"Kınanması gereken bir şiddet eylemi ve gözdağı verme girişimi"
Saldırıda bir zarar yaşanmamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Carney, saldırıya ilişkin soruşturmayı desteklediklerini ve bu şiddet eylemlerinin faillerinin tespit edilmesini sağlamak için gerekli tüm kaynakları ayıracaklarını bildirdi.
Norveç'in Oslo şehrinde bulunan ABD Büyükelçiliği'nde de 8 Mart'ta patlama meydana gelmişti.