Körfez ateş altında

İran Devrim Muhafızları (DMO) tarafından yapılan füze saldırıları Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt’in yanı sıra Suudi Arabistan ve Umman’da da kritik noktaları hedef alıyor. Devrim Muhafızları Ordusu, dün akşam yaptığı açıklamada Bahreyn, BAE ve Kuveyt'te ABD üslerinin vurulduğunu açıkladı. İran füzeleri ve dronları, Katar’da Ras Leffan ve Museyid kentlerinde iki doğal gaz rafinerisine isabet etti. Katar Savunma Bakanlığı, olay sonrası iki tesiste yangın çıktığını ancak yangının kısa sürede kontrol altına alındığını belirterek doğalgaz akışını durdurduklarını ilan etti. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı da ülkenin doğusundaki Ras Tennure Aramco ptrol rafinerisini hedef alan iki dronun imha edildiğini bildirdi. Bahreyn’de ise ülkenin kuzeydoğusundaki Selman Sanayii bölgesinde bir limanda tamir edilirken dron saldırısına hedef alan yabancı bir gemide yangın çıkması sonucu bir işçinin öldüğü iki işçinin yaralandığı aktarıldı. Kuveyt’te ise Petrol Endüstrisi Şirketi (KIPIC), dün sabah saatlerinde El-Ahmed limanında bir rafinerisine dron isabet etmesi sonucu iki işçinin yaralandığı bilgisini verdi.