İran "Hayber Şiken" füzesiyle İsrail’de bazı noktaları hedef aldığını duyurdu

Devrim Muhafızları bildiride, İsrail halkına, "askeri üsler ile devlet kurumlarından uzak durmaları ve bölgeyi terk etmeleri" çağrısında bulunurken, misillemede Tel Aviv, Hayfa ve Batı Kudüs'teki bazı devlet ve askeri noktaların hedef alındığı belirtildi.