İran "Hayber Şiken" füzesiyle İsrail’de bazı noktaları hedef aldığını duyurdu

11:422/03/2026, Pazartesi
AA
Bildiride ayrıca, “Sadık Vaat 4 Operasyonu’nun onuncu dalgası, Hayber Şiken füzeleri ile işgal altındaki topraklara büyük ateş kapılarını açtı." ifadesi yer aldı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), "Hayber Şiken" füzelerinin kullanıldığı Sadık Vaat 4 Operasyonu’nun onuncu dalgası ile İsrail’de bazı noktaları hedef aldığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, Sadık Vaat 4 Operasyonu’na ilişkin 9 numaralı bildiri yayımladı.

Devrim Muhafızları bildiride, İsrail halkına, "askeri üsler ile devlet kurumlarından uzak durmaları ve bölgeyi terk etmeleri" çağrısında bulunurken, misillemede Tel Aviv, Hayfa ve Batı Kudüs'teki bazı devlet ve askeri noktaların hedef alındığı belirtildi.

Bildiride ayrıca, “Sadık Vaat 4 Operasyonu’nun onuncu dalgası, Hayber Şiken füzeleri ile işgal altındaki topraklara büyük ateş kapılarını açtı." ifadesi yer aldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.



