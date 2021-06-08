Kanada’daki Kızılderili çocuk katliamına tepkiler sürüyor: Bir özrü çok gördü

Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Kanada’da Katolik Kilisesi’ne ait bir okulun bahçesinde 215 çocuğun kalıntısının bulunması haberlerini acı içinde takip ettiğini belirtti ancak özür dilemedi. Papa, Vatikan’da geleneksel pazar duası sonrasında yaptığı konuşmada, Kanada’nın British Columbia eyaletindeki Kamloops Kızılderili Yatılı Kilise Okulu’nun bahçesinde 215 çocuğun kalıntılarının bulunduğuna dair kamuoyuna yansıyan ön raporlara ve haberlere değindi. Papa Franciscus, “215 çocuğun kalıntılarına dair sarsıcı keşifle ilgili Kanada’dan gelen haberleri acıyla takip ediyorum. Kanadalı piskoposlara, Kanada’daki Katolik Kilisesi’ne ve Kanada halkına yakınlığımı belirtiyorum” dedi. Hayatını kaybeden çocuklar için dua eden Papa, Kanada kamuoyundan gelen özür taleplerini karşılıksız bırakarak özür dilemedi.

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DÜNYA Kanada'da eski yatılı kilise okulunun bahçesinde 215 çocuk cesedi bulundu

HALK TEPKİLİ

Kanada’nın Saskatchewan eyaletindeki Egemen Yerli Uluslar Federasyonu Başkanı Bobby Cameron, “Hepimiz acı çekiyoruz ve üzülüyoruz. Bu dünya çapında bir alay konusu. Papa’nın ‘Kilisemizin yerli halkına ve öğrencilerine o zamanlardaki davranış şekli için çok üzgünüm, özür dileriz, dua ediyoruz’ demesi bu kadar zor mu?” diye konuştu. Kilise Okulu’ndan kurtulan 72 yaşındaki Saa Hiil Thut ise okulda geçirdiği yıllar boyunca kendisine yaşatılanlardan ve çektiği acılardan kimsenin sorumlu tutulmadığını söyledi. Thut, “Suçlular bir şekilde kurtuluyor” diyerek Vatikan’a tepki gösterdi. 1831 ile 1996 yılları arasında işleyen yatılı kilise okulu sisteminde, yaklaşık 150 bin yerli çocuğun zorla evlerinden ve ailelerinden ayrıldığı, bu çocuklardan birçoğunun fiziksel ve cinsel istismara, tecavüze ve yetersiz beslenmeye maruz kalarak hayatlarını kaybettiği belirtiliyor.