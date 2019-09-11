Dünya Kanadanın seçim takvimi belli oldu
AMERİKA

Kanada'nın seçim takvimi belli oldu

Kanada'nın seçim takvimi belli oldu

Kanada halkı, 21 Ekim Pazartesi günü Federal Parlamentonun 338 üyesini seçecek. Başbakan Trudeau, yerel saatle bugün sabah 10.00’da Kanada Genel Valisi Julie Payette’yi ziyaret ederek, Federal Parlamento’yu feshetmesini isteyecek. Trudeau’nun bu ziyaretinin ardından ülke genelindeki seçim kampanyası da resmen başlamış olacak.

Haber Merkezi AA
Kanada seçime gidiyor.
Kanada seçime gidiyor.

Kanada’da 21 Ekim Pazartesi günü yapılacak genel seçimlerde, Federal Parlamentonun 338 üyesi belirlenecek.

  • Kanada'da 43. kez gerçekleştirilecek federal seçimlerde, ülke genelinde kurulacak sandıklarda yaklaşık 26 milyon seçmen oy kullanacak.

Bağımsızlar katılıyor

Kanada Federal Genel Seçimlerine, Başbakan Justin Trudeau liderliğindeki Liberal Parti, Andrew Scheer liderliğindeki Muhafazakar Parti, Jagmeet Singh liderliğindeki Yeni Demokrat Parti, Elizabeth May liderliğindeki Yeşiller, Yves-François Blanchet Quebec Bloğu, Maxime Bernier liderliğindeki İnsanların Partisi ve bağımsızlar katılıyor.

Son olarak 2015 yılında yapılan federal genel seçimlerde, 184 milletvekili ile tek başına iktidarı yakalayan Liberal Parti Lideri Justin Trudeau, SNC-Lavalin Skandalı nedeniyle sıkıntılı bir kampanya dönemine giriyor. Federal etik kurallarını çiğnediğini itiraf eden Başbakan Trudeau, bunu binlerce insanın işini kaybetmesini önlemek için yaptığını açıklamış, ancak kamuoyunu yeterince tatmin edememişti.

En az 170 sandalye gerekiyor

Kanada’daki kamuoyu yoklamalarında Andrew Scheer liderliğindeki Muhafazakar Parti ile iktidardaki Liberal Parti’nin arasında az bir fark bulunuyor. Ülkede bir siyasi partinin tek başına hükümeti kurabilmesi için, 21 Ekim Pazartesi günü yapılacak ve parlamentodaki 338 milletvekilinin belirleneceği seçimlerde, en az 170 sandalyeye sahip olması gerekiyor.

Kanada'da 2015 yılı seçimlerinde 25 milyon 939 bin 742 seçmenin yüzde 68,3’ü sandık başına giderken, bu yılki seçimlere katılımın daha yüksek olması bekleniyor. Ülke tarihinde en yüksek katılım, yüzde 79,4 ile 1958 yılında yapılan seçimlerde gerçekleşmişti.

İBB TVnin yeni kaçak logosu

İBB TV'nin yeni kaçak logosu

​Meclis'e sorulmadan 'minare' gitti, 'LBTG renkli duman' geldi.
RTÜK devreye girdi:Haberlerde yeni uygulama

RTÜK devreye girdi:
Haberlerde yeni uygulama

​Yenisafak.com dünkü haberinde bu olaya dikkati çekmişti.
Kırmızı kategoriye bir çizik daha

Kırmızı kategoriye bir çizik daha

​Kandil'e düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildi.
Bitlis'te<br> katliam gibi kaza

Bitlis'te
katliam gibi kaza

Şarampole devrilen minibüste ​10 kişi hayatını kaybetti.
Evlat nöbetinde<br> sayı 24 oldu

Evlat nöbetinde
sayı 24 oldu

​Diyarbakır HDP il binası önünde ailelerin bekleyişi sürüyor.
Gri listeye<br> bir çizik daha

Gri listeye
bir çizik daha

​300 bin TL ödülle aranan terörist etkisizleştirildi.

12 ile yağış uyarısı

12 ile yağış uyarısı

Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
HDP'lilerin dağa kaçırdığı anlar

HDP'lilerin dağa kaçırdığı anlar

Yeni Şafak, 17 yaşındaki gencin dağa kaçırılma görüntülerine ulaştı.
9 bölge 'hassas alan' ilan edildi

9 bölge 'hassas alan' ilan edildi

Erdoğan'ın imzasıyla resmen yürürlüğe girdi.
F.Bahçe'den <br>büyük değil

F.Bahçe'den
büyük değil

Deniz Türüç'ten dikkati çeken G.Saray açıklaması.
Akraba saltanatı

Akraba saltanatı

​CHP'li Salman, amca ve dayı kızlarını müdür yaptı.
Sinsi sinsi sızıyorlar

Sinsi sinsi sızıyorlar

Gerçek Hayat ​Dergisi yıllar önceki istihbarat raporlarına ulaştı.
Yalnız değilsiniz

Yalnız değilsiniz

Evlat nöbetine devam eden ailelere destek artıyor.
Sıra özel<br>bankalarda mı?

Sıra özel
bankalarda mı?

​Kamu bankalarında başlayan faiz indiriminin özel bankalara da yansıması bekleniyor.
Akıncı<br>yakında göklerde

Akıncı
yakında göklerde

​Taarruz İHA'sı Akıncı, yakında gökyüzüyle tanışıp savaş uçaklarının yükünü hafifletecek.
Ay-Yıldızlılardan<br>muhteşem gösteri

Ay-Yıldızlılardan
muhteşem gösteri

A Milli Takımımız kritik virajı farklı döndü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.