Kanser olduğunu ChatGPT sayesinde öğrendi

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan 27 yaşındaki Marly Garnreiter, uzun süredir devam eden sağlık sorunlarını ChatGPT'ye anlattı ve yapay zeka sayesinde lösemi teşhisi konuldu.
Gece terlemeleri ve kaşıntılı ciltle mücadele eden kadın, yaşadığı tüm sağlık sorunlarını yapay zeka uygulamasına yazdı.
Buradan sorunlarını çözecek bir karışım veya krem önerisi alabileceğini uman Marly, ChatGPT tarafından kan kanseri olabileceğine dair bir yanıt aldı.
Akciğerinde kitle çıktı
Uzun süre bu iddiayı görmezden gelen genç kadın, en sonunda bir doktora danıştı.
Birçok test ve taramadan geçen Marly'nin sol akciğerinde bir kitle tespit edildi.
Kanser olduğunu öğrendi
Biyopsisi alınan Marly'nin nadir görülen bir kanser olan Hodgkin Lenfoması ile mücadele ettiği ortaya çıktı.
Tedavi sürecine başlayan Marly, hızlı kilo vermesi, iştahsızlık ve yorgunluk gibi şikayetlerinin babasını kaybettikten sonra yaşadığı anksiyete sonucu ortaya çıktığını düşündüğünü söyledi.
"Her şeyin adaletsiz olduğunu düşündüm"
Marly, duygularını şöyle dile getirdi:
- Çok fazla öfkelendim. Her şeyin çok adaletsiz olduğunu düşündüm. Ailem bir kez daha böyle bir şey yaşasın istemedim. Vücudumuzu dinlemek gerçekten çok önemli. Bazen iç dünyamızla olan bağımızı kaybediyoruz. Kendimizle uyum içinde olmamız çok önemli.