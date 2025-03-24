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Kanser olduğunu ChatGPT sayesinde öğrendi

Kanser olduğunu ChatGPT sayesinde öğrendi

11:1024/03/2025, Pazartesi
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Marly, ChatGPT'den kan kanseri olabileceğine dair bir yanıt aldı.
Marly, ChatGPT'den kan kanseri olabileceğine dair bir yanıt aldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan 27 yaşındaki Marly Garnreiter, uzun süredir devam eden sağlık sorunlarını ChatGPT'ye anlattı ve yapay zeka sayesinde lösemi teşhisi konuldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan 27 yaşındaki
Marly Garnreiter
, uzun süredir sağlık sorunları yaşıyordu.

Gece terlemeleri ve kaşıntılı ciltle mücadele eden kadın, yaşadığı tüm sağlık sorunlarını yapay zeka uygulamasına yazdı.


Buradan sorunlarını çözecek bir karışım veya krem önerisi alabileceğini uman Marly, ChatGPT tarafından kan kanseri olabileceğine dair bir yanıt aldı.


Akciğerinde kitle çıktı


Uzun süre bu iddiayı görmezden gelen genç kadın, en sonunda bir doktora danıştı.


Birçok test ve taramadan geçen Marly'nin sol akciğerinde bir kitle tespit edildi.



Kanser olduğunu öğrendi


Biyopsisi alınan Marly'nin nadir görülen bir kanser olan Hodgkin Lenfoması ile mücadele ettiği ortaya çıktı.


Tedavi sürecine başlayan Marly, hızlı kilo vermesi, iştahsızlık ve yorgunluk gibi şikayetlerinin babasını kaybettikten sonra yaşadığı anksiyete sonucu ortaya çıktığını düşündüğünü söyledi.



"Her şeyin adaletsiz olduğunu düşündüm"


Marly, duygularını şöyle dile getirdi:


  • Çok fazla öfkelendim. Her şeyin çok adaletsiz olduğunu düşündüm. Ailem bir kez daha böyle bir şey yaşasın istemedim. Vücudumuzu dinlemek gerçekten çok önemli. Bazen iç dünyamızla olan bağımızı kaybediyoruz. Kendimizle uyum içinde olmamız çok önemli.


#Fransa
#kanser
#yapay zeka

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