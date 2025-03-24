Kanser olduğunu ChatGPT sayesinde öğrendi

Çok fazla öfkelendim. Her şeyin çok adaletsiz olduğunu düşündüm. Ailem bir kez daha böyle bir şey yaşasın istemedim. Vücudumuzu dinlemek gerçekten çok önemli. Bazen iç dünyamızla olan bağımızı kaybediyoruz. Kendimizle uyum içinde olmamız çok önemli.