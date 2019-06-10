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Kapanmayan yara: Belene Kampı

Bulgaristan’da Tuna Nehri üzerindeki Belene Adası’nda muhalifler, Türkler ve Müslümanların tutulduğu toplama kampı, “kapanmayan bir yara” olmayı sürdürüyor. 8 bin kişinin zulüm altında can verdiği kamp, kuruluşunun 70. yılında hüzün dolu bir törene sahne oldu. Çocukluk ve gençliklerini kampta geçiren soydaşlar adalet isteklerini bir kez daha dile getirdiler.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Törene eski mahkumlar ve yakınları katıldı.
Törene eski mahkumlar ve yakınları katıldı.

Bulgaristan’da 1989 yılına kadar hüküm süren komünist rejimin, düşünceleri, soyları ya da inançları nedeniyle zulmettiği muhalifler ve Türkler hala adalet ararken; düşüncülerini, dinlerini veya Türklüklerini inkar etmedikleri için tutuldukları, işkence gördükleri toplama kamplarından Belene, kuruluşunun 70. yılında onlar için “kapanmayan bir yara” olmayı sürdürüyor. 1987’de kapatılana kadar 23 binden fazla kişinin tutulduğu kampta 8 bin kişi zulüm altında can verdi. Paslı tel örgüleri, boş gözetleme kuleleri, kırık camlı binaları ve bazı mahkumların ölüme yürüdükleri köprüsüyle kamp, kuruluşunun 70. yılında hüzün dolu bir törene sahne oldu. Eski mahkumlar ve yakınlarının katıldığı törende, vahşet dolu günler ile komünist rejim zulmünün kurbanları gözyaşlarıyla anıldı.

ADALET İSTİYORUZ

Yaşadıklarının bir daha başkalarının başına gelmemesi için çaba gösteren eski mahkumlar, o günleri ve beklentilerini anlattı. Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hürriyet ve Şeref Halk Partisi (HŞHP) Genel Başkanı Kasım Dal, yaşamının 3,5 yılını, aralarında Belene’nin de olduğu farklı kamplarda geçirdiğini söyledi. O dönem “Bulgaristan’ın her bir tarafının hapishane olduğunu” belirten Dal, “İçimizde o kanayan yara hiç kapanmıyor” dedi. “Komünistler, bir insanlık suçu işlediler 30 senedir hiç kimse onlara hesap sormadı” diyen Dal, “Biz bunu hatırlatmak için de her yıl buradayız” dedi.

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