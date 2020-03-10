Kapıları açınca Avrupa tutuştu: İki ülkeden Türkiye'ye sığınmacı desteği

Dünyada en fazla sığınmacıyı ağırlayan Türkiye, yıllardır taşıdığı bu yükü artık kaldıramayınca sınır kapılarını açmaya karar vermişti. Şimdiye dek defalarca söz vermesine rağmen Tükiye'yi yalnız bırakan Avrupa'yı kapıların açılmasıyla büyük korku sardı.
- İspanya ve Portekiz Dışişleri Bakanları, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında 2016'da imzalanan sığınmacılarla ilgili anlaşmanın gözden geçirilip, genişletilebileceğini savundu.
Türkiye'ye tam destek
Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva, Türkiye-Yunanistan sınırındaki sığınmacı kriziyle ilgili, "Türkiye, dünyada en fazla sığınmacıyı barındıran ülkelerden biridir. Türkiye'nin bu konuda büyük bir sorumluluk gösterdiğinin farkındayız ve tüm çabalarını tanıyoruz. 2016'da imzalanan anlaşma kapsamında büyük çaba gösteren Türkiye'ye bu konudaki desteğimiz kararlı ve açıktır" değerlendirmesinde bulundu.
İşbirliği yapmalıyız
İspanya Dışişleri Bakanı Luca Arancha Gonzalez Laya ise Portekizli mevkidaşının görüşlerine katıldığını, göçmen sorununun çözümüne yönelik 5 koldan çalışma yürütülmesini gerekli gördüklerini ifade ederek, "Göçmenlerin çıkış ülkelerinde kaliteli iş gücü ve istihdamın artırılması, güvenlik açığını kullanan insan tacirlerine karşı ortak kararlılık ve mücadele, sığınmacıların AB ülkelerinde hukuki boyutuyla ve dayanışma çerçevesinde dağılımının sağlanması, AB'ye doğru yasal göç kanallarının açılması ve göçmenlerin yönetimi konusunda Türkiye gibi ülkelerle iş birliği" olarak açıkladı.