Kapıyı o açtı

Bağdat’ta yüksek güvenli Yeşil Bölge’deki ABD Büyükelçiliği’nin Haşdi Şabi militanlarınca ellerini kollarını sallayarak basılmasının ardında İran Devrim Muhafızları Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani’nin sağ kolu Korgeneral Tahsin el-Abudi çıktı. Yeşil Bölge’nin güvenliğinden sorumlu Tahsin el-Abudi’nin 22 Aralık tarihinde bizzat Kasım Süleymani’nin Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’ye talebi sonucu atandığı ortaya çıktı. Daha önce Haşdi Şabi güçlerinde önemli görevlerde bulunan Abudi’nin göreve gelmesiyle, ABD Büyükelçiliğine yönelik baskının önünde hiçbir engel kalmadı. Iraklı yerel kaynaklar büyükelçilik baskının bizzat Süleymani tarafından planlandığını iddia etmişti. Süleymani’nin planın ilk aşamasının Abudi’nin Yeşil Bölge güvenliğinden sorumlu koltuğa atanması olduğu belirtildi. Hedefleri ABD Büyükelçiliği olan Haşdi Şabi milislerine kapıların açılması emrinin de Abudi tarafından verildiği iddia edildi.

Tahsin el-Abudi

ABD’YE KARŞI HAMLE

Süleymani’nin Başbakan Adil Abdulmehdi ve Haşdi Şabi lderlerine Abudi’nin atanmasına gerekçe olarak ABD’nin Irak’taki faaliyetlerini gösterdiği belirtildi. Süleymani, ABD’nin ülkede yaşanan anayasal krizi fırsat bilerek Irak ordusunun desteğiyle bir geçiş hükümeti kurmasını engellemek adına bu adımı attığını savundu.

KRİTİK GÖREVLERE YENİ ATAMA

Abudi’nin de Süleymani’nin beklentisi dahilinde hareket ettiği ve göreve gelir gelmez, Yeşil Bölge güvenliğinden sorumlu isimleri değiştirdiği belirtildi. Abudi, daha önce birlikte çalıştığı subayları kritik görevlere atadı ve İran destekli milislere Yeşil Bölge’ye girme izni vermeye başladı.

HIZLI YÜKSELİŞ

Fotoğraf: Arşiv

Irak-İran savaşı sırasında İran tarafından esir alınan Abudi’nin İran Devrim Muhafızlarına adına çalışmaya başladığı belirtiliyor. Bedir Tugayları’nda da görev yapan Abudi daha sonra Haşdi Şabi Operasyonlarından sorumlu direktör görevine getirildi. Süleymani’nin güvenini kazanan Abudi, kısa zamanda Kudüs Güçleri komutanının sağ kolu oldu. Başbakan Adil Abdülmehdi’nin Haşdi Şabi işlerinden sorumlu danışmanlık görevine getirilen Abudi aynı zamanda Korgenerallik rütbesine de sahip oldu. Abudi, 22 Aralık’ta ise tüm devlet kurumlarının ve yabancı temsilciliklerin bulunduğu yüksek güvenlikli Yeşil Bölge’nin komutanlık makamına getirildi.

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Şartlı çekilme

Irak’ta İran’a yakın Haşdi Şabi çatısı altında bulunan Hizbullah Tugayları, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği önünden Başbakan Adil Abdulmehdi’nin kendilerine verdiği “yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması” sözü üzerine çekildiklerini ileri sürdü. Hizbullah Tugayları’nın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Başbakan Abdulmehdi’nin ABD dahil tüm yabancı güçlerin ülkeden çıkarılmasını öngören yasa tasarının Meclis’te kabul edilmesi için ciddi şekilde çalışacakları sözü verdiği ifade edildi.

ABD askerleri Kuveyt’te

ABD askerleri

Öte yandan ABD ordusu, büyükelçilik baskınından sonra bölgeye asker takviyesine devam ediyor. Dün sabah saatlerinde ABD ordusu 82. Hava İndirme Bölüğü’nden 650 deniz piyadesinin, Bağdat’a geçmek amacıyla Kuveyt’e intikal ettiği belirtildi. ABD’li yetkililer eğer ihtiyaç duyulursa 3 bin askerin de ABD’deki merkez üste hazır bekletildiğini açıkladı. ABD ordusu, baskını izleyen gece 3 helikopterle Kuveyt’ten 100 deniz piyadesini büyükelçilik binasına nakletmişti.