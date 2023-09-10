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Dünya

Karabağ bölgesindeki sözde seçimlere Pakistan'dan kınama: Kanunen ve ahlaken menfurdur

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda yapılan sözde cumhurbaşkanı seçimlerini kınadı.

11:48 . 10/09/2023 الأحد
AA
Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç

Beluç, Karabağ bölgesindeki sözde seçimlerle ilgili soruya yazılı yanıt vererek, "Pakistan, Karabağ'ı Azerbaycan'ın egemen toprağı olarak görüyor. Hukuka aykırı şekilde oluşturulan bir rejim tarafından herhangi bir sözde seçim yapılması teşebbüsü kanunen ve ahlaken menfurdur." ifadesini kullandı.


Dün Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde gayrimeşru Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda düzenlenen sözde cumhurbaşkanı seçimlerini kınayan Beluç
, "Böyle bir girişim aynı zamanda BM Şartı ve uluslararası hukuk ilkelerinin de ciddi bir ihlalidir." değerlendirmesinde bulundu.




#Ermenistan
#Karabağ
#Mümtaz Zehra Beluç
#sözde seçimler
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