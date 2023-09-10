Karabağ bölgesindeki sözde seçimlere Pakistan'dan kınama: Kanunen ve ahlaken menfurdur

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Karabağ'daki sözde seçimine tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'nin, Azerbaycan’ın egemenlik ve toprak bütünlüğünün ihlalini teşkil eden bu gayrimeşru seçimi tanımadığına vurgu yapılarak, "Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış görüşmelerinin sürdürülmeye çalışıldığı bir dönemde gerçekleştirilen seçimleri, barış görüşmelerini baltalamaya yönelik bir hareket olarak algılıyor ve kınıyoruz" denildi.