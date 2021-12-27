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Karabağ rüzgarında Türk eli: 105 megavatla start

Bakü’de geçen hafta birincisi gerçekleşen Türkiye-Azerbaycan Enerji Forumu’nda önemli kararlara imza atıldı. Dikkat çeken anlaşmalardan biri de rüzgar alanında yapılacak yatırımlar. Rüzgar enerjisinde 10 bin 500 megavatlık kurulu güce ulaşan Türkiye, bu alandaki tecrübelerini Azerbaycan’a aktaracak.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
​Karabağ rüzgarında Türk eli: 105 megavatla start
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Bakü’de geçen hafta birincisi gerçekleşen Türkiye-Azerbaycan Enerji Forumu’nda önemli kararlara imza atıldı. Dikkat çeken anlaşmalardan biri de rüzgar alanında yapılacak yatırımlar. Rüzgar enerjisinde 10 bin 500 megavatlık kurulu güce ulaşan Türkiye, bu alandaki tecrübelerini Azerbaycan’a aktaracak. Forum çalışma gruplarında bulunan Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Ebru Arıcı, Azerbaycan ile yapılan çalışmayı Yeni Şafak’a anlattı.

2 BİN MV’LIK DEV PROJE

  • Çalışma gruplarında Türkiye’yi anlattıklarını belirten Arıcı, “Azerbaycan yenilenebilir enerjide toplamda 27 bin megavatlık bir potansiyele sahip. Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ’da ise 7 bin 200 megavatlık güneş ile 2 bin megavatlık rüzgar enerjisi potansiyeli var. Halihazırda toplam 710 megavatlık lisans vermişler. Bunun 240’lık kısmı rüzgar enerjisi ile ilgili. Karabağ bölgesinde hem yeşil enerji hem de yeniden yerleşime açılacak. Orada çok kapsamlı bir proje düşünülüyor. Öncelikle oraya yerleşim alanı yapılacak. Yerleşim alanına çatı üzeri güneş uygulamaları başlayacak. İki bölge belirlemişler orada da toplam 105 megavatlık rüzgar projesi geliştirmek istiyorlar” dedi.

Ebru Arıcı
Ebru Arıcı

YERLİLİK SEVİYESİ %65

“Türkiye’de rüzgar konusunda 10 bininci megavatla bir destan yazdık. Aynı zamanda yerliliğimiz de yüzde 65 seviyelerinde” diyen Arıcı, “Biz bütün tecrübelerimizi Azerilerle paylaşmak üzere mutabık kaldık.Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği 53 yatırımcıyla sektörün yüzde 70’inden fazlasını temsil ediyor. Üyelerimizle iş birliği yapma konusunda mutabık kaldık. Azerbaycanlı çalışma grubunu ülkemize davet ettik. Türkiye’ye gelip buradaki tesisleri gezelim, firmaları gezelim ve bu anlamda yüzde yüz iş birliğine hazırız diyoruz” ifadelerini kullandı.

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