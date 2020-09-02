Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Karadağda İslam Birliği binasına çirkin saldırı
AVRUPA

Karadağ'da İslam Birliği binasına çirkin saldırı

Karadağ'da Müslüman Boşnaklara yönelik provakasyonlar sürüyor. Son olarak

Pljevlja (Taşlıca) şehrindeki İslam Birliği binası hedef alındı. Binanın içine atılan bir kağıdın üzerine Pljevlja'nın da 8 binden fazla Müslüman Boşnak sivilin şehit edildiği Srebrenitsa gibi olacağı yazıldı.

Haber Merkezi AA
Karadağ'da İslam Birliği binasına saldırı gerçekleştirildi.
Karadağ'da İslam Birliği binasına saldırı gerçekleştirildi.

Balkan ülkesi Karadağ'da hafta sonu yapılan genel seçimin ardından Müslüman Boşnaklara yönelik provokasyonlar sürerken, bu kez de Pljevlja (Taşlıca) şehrindeki İslam Birliği binası hedef alındı.

Müslüman Boşnaklara hakaret

Binanın camları kimliği bilinmeyen kişilerce kırılırken, içeri atılan bir kağıdın üzerinde şehirdeki Müslüman Boşnaklara yönelik tehditkar ifadeler yer aldı.

Kağıdın üzerinde, Pljevlja'nın da 1995 yılında 8 binden fazla Boşnak sivilin Sırplar tarafından katledildiği Srebrenitsa gibi olacağı yazılırken, son günlerde yapılanlar şehirdeki Müslümanlar arasında endişe yarattı.

AA

Pljevlja baş imamı Samir Kadribasic, yaptığı açıklamada, saldırının dün gece düzenlendiğini belirterek "Bu saldırı artık çok fazla. İşlerin nereye varacağını bilmiyorum ancak karşı tarafın da tepki vermesi ile bir kaos çıkmasından korkuyorum." dedi.

Şehirdeki Boşnakların artık kendilerini güvende hissetmediğini söyleyen Kadribasic, bu durumun yalnızca Boşnaklar için değil diğer milletlerden Karadağ vatandaşları için de tehlikeli olduğunu ifade etti.

Yaşananlar 1990'lı yılları anımsattı

Kadribasic, pazar günkü seçim sonrası yaşananların Karadağ'da 1990'lı yılları anımsattığını sözlerine ekledi.

AA

Karadağ'daki seçimde Sırp Ortodoks Kilisesine (SPC) yakınlığı ile bilinen Demokrat Cephe (DF) öncülüğündeki ittifak önemli bir başarı elde etmiş ve diğer muhalif ittifaklarla mecliste çoğunluğu ele geçirmişti.

DF yanlısı aşırı Sırp milliyetçiler ilk geceden itibaren seçim kutlamalarında birçok provokatif eylem ve saldırı gerçekleştirdi. Pljevlja'da daha önce de Müslüman Boşnaklara yönelik "Türkler burada gidin" sloganları atılmış, tehditkar duvar yazıları yazılmıştı.

Karadağ'da seçim sonrası Sırp milliyetçileri sahneye çıktı: Türk mahallelerini basıp dükkanları yağmaladılar
DÜNYA
Karadağ'da seçim sonrası Sırp milliyetçileri sahneye çıktı: Türk mahallelerini basıp dükkanları yağmaladılar
Abone Ol Google News
Midesinden çamur çıktı

Midesinden çamur çıktı

Küçük Merve'nin otopsi raporu yakınlarını yıktı.
7.2lik deprem uyarısı

7.2'lik deprem uyarısı

​Uzman isimden dikkat çeken açıklama: Bir değil iki fay var
Karadağda seçim sonrası Sırp milliyetçileri sahneye çıktı: Boşnak mahallelerini basıp dükkanları yağmaladılar

Tümüyle<br>yanlış bir karardır

Tümüyle
yanlış bir karardır

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD'ye 'silah ambargosu' tepkisi.
Sadece su içecekti

Sadece su içecekti

Bahçesindeki çeşmeden su içmek isteyen çocuğu bu hale getirdi.

Dikkatli ve<br>tedbirli olun

Dikkatli ve
tedbirli olun

​Meteorolojiden sağanak ve aşırı sıcak uyarısı.
276 bin TL ödedi ama şok yaşadı

276 bin TL ödedi ama şok yaşadı

​Parasını ödeyip sıfır otomobil alan vatandaşa ÖTV farkı.

​Ronaldo ile aynı takımda oynayacak.

​S-400'ler Doğu Akdeniz'i uçuşa yasak bölge haline getirir.
Sadece Avusturya mı? Ne ayıp...

Sadece Avusturya mı? Ne ayıp...

Akılalmaz Türkiye iddiasına Kalın'dan unutulmaz cevap.
Obama ABD'yi, PKK ile ittifaka soktu

Obama ABD'yi, PKK ile ittifaka soktu

​ABD'li uzmandan ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik çarpıcı açıklama.
HES kodsuz<br>girilemeyecek

HES kodsuz
girilemeyecek

​Korona vakalarının arttığı ilde dikkat çeken tedbir.
Tarla yerine<br>asfalt yolu sürdü

Tarla yerine
asfalt yolu sürdü

​Unutkan çiftçi traktördeki pulluğu açık bırakınca..
Sömürgecilik dönemi bitti

Sömürgecilik dönemi bitti

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'yı "modern sömürgeci" olarak tanımladı.
Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı
Ekonomi

Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı

Genel Ticaret Sistemine (GTS) göre ihracat, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,74 azalarak 12 milyar 463 milyon dolar oldu.
Üsküdar'da pes dedirten görüntüler: Yasağa rağmen asker uğurlama konvoyuna yaptılar
Gündem

Üsküdar'da pes dedirten görüntüler: Yasağa rağmen asker uğurlama konvoyuna yaptılar

Koronavirüs salgını etkilerini sürdürmesine rağmen vatandaşların tedbirlere uymaması vaka sayılarını artırıyor. Salgının yayılımını azaltmak amacıyla düğün, asker uğurlama töreni gibi toplu katılımların olduğu etkinliklere yasak getirilmesine rağmen İstanbul'dan gelen görüntüler 'pes' dedirtti. Üsküdar Kuzguncuk Tüneli'nde asker uğurlama konvoyu oluşturan üç sürücü, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Gruba toplamda 16 bin 986 TL para cezası kesildi.
21 saat sonra dere yatağında ölü bulunan 2,5 yaşındaki Merve'nin otopsi raporu çıktı: Midesinde çamur bulundu
Gündem

21 saat sonra dere yatağında ölü bulunan 2,5 yaşındaki Merve'nin otopsi raporu çıktı: Midesinde çamur bulundu

Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Azap köyünde düğünde kaybolduktan sonra dere kenarında cesedi bulunan minik Merve olayında yeni gelişme yaşandı. Kaybolduktan yaklaşık 21 saat sonra dere kenarında cansız bedeni bulunan 2,5 yaşındaki Merve Bayrak'ın ön otopsisinde, midesinde çamur bulunduğu öğrenildi. Merve'nin amcası Erdal Bayrak, "Otopside ne darp ne taciz olayı var. Midesinden çok miktarda çamur çıkmış. Tahminimize göre Merve, susayınca derede su birikintisine girdi. Balçık bir yer. Ayağı batınca toparlanamadı ve düşüp, çamurlu suda boğuldu" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.