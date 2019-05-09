Karadağ'daki darbe girişimi faillerine hapis cezası

Karadağ'da 2016'daki genel seçim gecesi darbe yapmayı planlayan 13 kişi hakkında toplam 69 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Aralarında yabancı uyruklular ve Karadağlı muhalif liderlerin de bulunduğu davada karar açıklandı.

Başkent Podgorica'daki Yüksek Mahkeme, Karadağlı muhalif liderler Andrija Mandic ile Milan Knezevic'i 5'er yıl, Rusya vatandaşları Eduard Sismakov'u 15 yıl ve Vladimir Popov'u 12 yıl hapse mahkum etti.

Sırbistan vatandaşları Bratislav Dikic 8 yıl, Predrag Bogicevic 7 yıl, Nemanja Ristic 7 yıl, Branka Milic 3 yıl, Srboljub Djordjevic ve Milan Dusic 1 yıl 6'şar ay, Dragan Maksic 1 yıl 9 ay, Kristina Hristic de 1 yıl hapis cezası aldı.

Davada ayrıca Karadağ vatandaşı Mihailo Cadjenovic'e 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kararı açıklayan hakim Suzana Mugosa, bu darbe girişiminin Karadağ'ın NATO'ya üye olmasını engellemek için yapıldığı vurgulayarak, davada yargılanan tüm zanlıların suçlu bulunduğunu ifade etti.

Karadağ'daki darbe girişimi

Karadağ'da genel seçimin yapıldığı 16 Ekim 2016'da aralarında Sırbistan ve Rusya vatandaşlarının bulunduğu grup, dönemin başbakanı Milo Djukanovic'i tutuklayıp darbe gerçekleştirmeyi planladı. Grup, seçimden bir gece önce polis ekiplerince gözaltına alındı.

Karadağ'ın NATO üyeliğine karşı oldukları açıklanan grubun, seçim günü terör eylemlerinde bulunmayı ve mecliste darbe yapmayı planladığı belirtilmişti.

Seçimi Djukanovic'in partisi kazanırken, Karadağ'da 2017'de resmen NATO üyesi olmuştu.