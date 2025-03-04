Karadeniz Holding'den Orta Afrika ülkesi Gabon’da kritik yatırım: '16 ülkenin elektrik ihtiyacını karşılıyoruz'

Karpowership markasıyla Brezilya’dan Gana’ya ve Yeni Kaledonya’ya kadar dünyanın çeşitli bölgelerinde filosundaki yüzer enerji santralleriyle elektrik üreten Karadeniz Holding, son olarak Orta Afrika ülkesi Gabon’da da faaliyetlerine başladı. 15 Şubat 2025 tarihinde Gabon hükümeti ile imzalanan protokole göre Karadeniz Holding, başlangıçta 70 MW kapasiteyle enerji üretimine başlayacak ve üç ay sonra sözleşme gereği üretim 150 MW’a çıkarılacak.

Elektrik üretimin başlaması nedeniyle 28 Şubat’ta Gabon’un başkenti Librevil’de düzenlenen törene Gabon Devlet Başkanı Brice Clotaire Oligui Nguema, Türkiye’nin Librevil Büyükelçisi Can İncesu, Gabon Devleti Başkan Yardımcısı Joseph Owondault Berre, Gabon Devlet Bakanı Colonel Ulrich Manfoumbi ve Gabon Enerji Bakanı Séraphin Akure-Davain ve Karpowership Afrika Bölgesi Ticari Operasyonlar Direktörü Ali Hjaiej ile çok sayıda Gabonlu yetkili katıldı. Törenin ardından heyet, enerji gemisini ziyaret ederek tesis hakkında bilgi aldı.

Törende yaptığı konuşmada Karadeniz Holding’in Gabon’un ihtiyacı olan enerjiyi üretmeye başlamasının önemine değinen Gabon Enerji Bakanı Séraphin Akure-Davin, hükümet olarak başkent Librevil’deki enerji açığını kapatmakta büyük rol oynayacak olan Karpowership operasyonunun başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

'Gabon ile çalıştığımız ülke sayısı 16’ya ulaştı'

Karadeniz Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Zeynep Harezi Yılmaz ise uzun yıllardır Afrika’nın birçok ülkesinin enerji ihtiyacını karşıladıklarını belirterek “Karpowership markamız altında, Afrika’dan Güney Amerika’ya Asya’dan Uzak Doğu’ya 16 ülkenin elektrik talebinin yüzde 10 ila yüzde 100’ünü karşılıyoruz. 40 Powership’ten oluşan filomuzla 7 bin 500 MW’ı aşkın kurulu güce sahibiz. Gabon’la birlikte Orta Afrika’daki ilk projemizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gabon halkının yaşam kalitesini yükseltecek olmak, ülke ekonomisine destek verecek olmak bizim için gurur kaynağı. Bu anlaşmanın hayata geçmesini sağlayan başta Devlet Başkanı Sayın Nguema olmak üzere tüm yöneticilere teşekkür ediyorum” dedi.