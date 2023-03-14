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Dünya

Karadeniz semalarında Rusya-ABD gerilimi: ABD'ye ait insansız hava aracı denize düştü

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), ABD'ye ait MQ-9 insansız hava aracının Rus Su-27 savaş uçaklarının tacizi sonucu Karadeniz'e düştüğünü açıkladı.

20:23 . 14/03/2023 Salı
AA
Rus Su-27 uçağı - ABD'ye ait MQ-9 İnsansız Hava Aracı (Arşiv)

Rus Su-27 uçağı - ABD'ye ait MQ-9 İnsansız Hava Aracı (Arşiv)

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM) iki Rus Su-27 uçağının, Karadeniz’de ABD'ye ait MQ-9 İnsansız Hava Aracını taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9’un uluslararası sulara düştüğünü duyurdu.

EUCOM’dan yapılan yazılı açıklamada, Rusya’ya ait iki Su-27 uçağının Karadeniz üzerinde ABD Hava Kuvvetlerine bağlı MQ-9 istihbarat, gözlem ve keşif insansız hava aracına (İHA) “profesyonel olmayan bir şekilde önleme yaptığı” kaydedildi.

"Beceriksizliğin göstergesi"

Açıklamada, “Sabah saat 7.30 sularında Rus Su-27’lerinden biri MQ-9’ın pervanesine çarptı. ABD Kuvvetleri MQ-9’u Karadeniz’de uluslararası sulara düşürmek zorunda kaldı. Çarpışmadan önce Su-27 uçağı düşüncesizce, çevreye zarar vererek, gayri profesyonel bir şekilde MQ-9’un üzerine yakıt püskürttü ve önünde uçtu. Bu olay güvensiz ve gayri profesyonelliğin yanı sıra beceriksizliğin göstergesidir.” denildi.

Bu olayın, Rus pilotlar tarafından gerçekleştirilen bir dizi tehlikeli eylemin devamı olduğuna işaret edilen açıklamada, bu davranışların tehlikeli olduğu ve yanlış hesaplamalara yol açabileceği kaydedildi.

"Hava sahasında operasyon yürütmeye devam edilecek"

Açıklamada sözlerine yer verilen ABD’nin Avrupa ve Afrika Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral James B. Hecker, “Bizim MQ-9 hava aracımız uluslararası hava sahasında Rus uçağı tarafından vurulduğunda rutin operasyonlar yürütüyordu.” değerlendirmesinde bulundu.

Hecker, MQ-9’un düştüğünü ve kaybedildiğini aktararak Rus pilotun bu davranışının neredeyse kendi uçağının da düşmesine neden olacağını belirtti.

ABD’li general, “ABD ve müttefik hava araçları uluslararası hava sahasında operasyon yürütmeye devam edecek ve Rusya’ya operasyonlarını profesyonel ve güvenli bir şekilde yapması çağrısında bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

ABD Rusya-Ukrayna savaşının başından beri Karadeniz’de İHA uçuruyor.

Düşen MQ-9 İHA’sının enkazını toplamak üzere şu anda Karadeniz’de ABD’ye ait savaş gemisi bulunmuyor.



#Rusya
#ABD
#Su-27
1 saat önce
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Karadeniz semalarında Rusya-ABD gerilimi: ABD'ye ait insansız hava aracı denize düştü
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