Karadeniz’de ABD-Rus gerilimi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in Ukrayna, Gürcistan ve Romanya ziyaretleri sırasında Karadeniz semaları Rus ve ABD uçaklarını karşı karşıya getiren gerilime sahne oldu.

Rusya Savunma Bakanlığı, iki adet Su-30 tipi avcı uçağının Karadeniz’de ABD’ye ait iki B-1B tipi stratejik bombardıman uçağının Rusya sınırlarını ihlal etmesini önlediğini açıkladı.

OYNAT 00:42 Rus savaş uçakları Karadeniz üzerinde ABD uçaklarını engelledi Karadeniz üzerinde uçuş yapan ABD'ye ait 2 adet B-1B stratejik bombardıman uçağı ve 2 adet KC-135 tanker uçağı Rus radarları tarafından takibe alındı. Rus sınırlarına yaklaşıldığı gerekçesiyle 2 Rus Su-30 savaş uçağı üslerinden kalkış yaparak havadaki uçakları tespit etti. Rus uçakları sınırlarına yaklaştıkları gerekçesiyle ABD uçaklarını takip ederek uzaklaştırdı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Rus hava sahasını izleyen radarların ilk olarak Karadeniz’de Rusya sınırlarına yaklaşan hedefleri tespit ettiği kaydedilen açıklamada, bunun üzerine hedeflerin tanımlanması ve olası bir ihlalin önlenmesi için iki Su-30 uçağının havalandığı aktarıldı.

Uçaklar, sınır ihlalini önlemek için Karadeniz semalarında ABD uçaklarına eşlik ettikten sonra kendi üslerine döndü.