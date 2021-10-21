Karadeniz’de ABD-Rus gerilimi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in Ukrayna, Gürcistan ve Romanya ziyaretleri sırasında Karadeniz semaları Rus ve ABD uçaklarını karşı karşıya getiren gerilime sahne oldu.
Rusya Savunma Bakanlığı, iki adet Su-30 tipi avcı uçağının Karadeniz’de ABD’ye ait iki B-1B tipi stratejik bombardıman uçağının Rusya sınırlarını ihlal etmesini önlediğini açıkladı.
Rus hava sahasını izleyen radarların ilk olarak Karadeniz’de Rusya sınırlarına yaklaşan hedefleri tespit ettiği kaydedilen açıklamada, bunun üzerine hedeflerin tanımlanması ve olası bir ihlalin önlenmesi için iki Su-30 uçağının havalandığı aktarıldı.
Uçaklar, sınır ihlalini önlemek için Karadeniz semalarında ABD uçaklarına eşlik ettikten sonra kendi üslerine döndü.