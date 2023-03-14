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Dünya

Karadeniz'deki İHA gerilimine Rusya'dan yalanlama: 'İrtifa kaybederek kontrolsüz uçuşa geçti'

Karadeniz'de yaşanan Rusya-ABD gerilimi Moskova-Washington hattında krize neden oldu. ABD, MQ-9 insansız hava aracının Rusya tarafından düşürüldüğünü açıklarken, Moskova yönetimi ise bu iddiayı reddetti. Olaya ilişkin açıklamada bulunan Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'ye ait İHA'nın irtifa kaybederek kontrolsüz uçuşa geçtiğini ve su yüzeyine çarptığını ifade etti.

23:13 . 14/03/2023 Salı
AA
Rusya Savunma Bakanlığı (Arşiv)

Rusya Savunma Bakanlığı (Arşiv)

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de ABD’ye ait MQ-9 insansız hava aracının (İHA) Ukrayna’daki operasyon nedeniyle uluslararası standartlara uygun olarak tüm hava sahası kullanıcılarına bildirilen geçici durum alanını ihlal ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Kırım yarımadası bölgesinde Karadeniz suları üzerinde Rus hava kuvvetlerinin hava sahası kontrol araçlarının, Amerikan MQ-9 İHA’sının Rusya devlet sınırlarına yöneldiğini tespit ettiği belirtildi.

"ABD İHA'sı 'geçici durum alanı' sınırlarını ihlal etti"

ABD'ye ait İHA’nın hava sahası kullanımına yönelik "geçici durum alanı" sınırlarını ihlal edecek şekilde transponderlerini kapatarak gerçekleştirdiğinin altı çizilen açıklamada, bu alanın "özel askeri operasyon" yürütmek amacıyla oluşturulduğu, bu bilginin uluslararası hava sahasının tüm kullanıcılarına iletildiği ve uluslararası standartlara uygun olarak yayımlandığı hatırlatıldı.

"Rus savaş uçakları silah kullanmadı"

Söz konusu alanı ihlal edenin kimliğini tespit amacıyla görev başındaki hava savunma kuvvetlerine ait savaş uçaklarının havalandığı kaydedilen açıklamada, "Moskova saati ile 09.30 sıralarında yapılan keskin manevra sonucunda MQ-9 İHA irtifa kaybederek kontrolsüz uçuşa geçti ve su yüzeyine çarptı. Rus savaş uçakları silah kullanmadı, İHA ile temas kurmadı ve güvenli bir şekilde üsse döndü.” ifadeleri kullanıldı.

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM) iki Rus Su-27 uçağının, Karadeniz’de ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'yı taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9’un uluslararası sulara düştüğünü duyurmuştu.



#ABD
#Rusya
#Rusya Savunma Bakanlığı
#MQ-9 İHA
1 saat önce
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Karadeniz'deki İHA gerilimine Rusya'dan yalanlama: 'İrtifa kaybederek kontrolsüz uçuşa geçti'
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