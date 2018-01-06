Kardak'ta üst düzey güvenlik hareketliliği!

Bodrum'a 3 mil uzaklıkta olan ve akibeti halen belli olmayan Kardak Kayalıklarında Türk sahil güvenlik ekipleri kuş uçurtmadı. 22 yıldır Türk ve Yunan askerleri tarafından korunan Kardak Kayalıklarında hareketlilik gözlendi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Kilimli adasına yapacağı ziyaretin ardından, Kardak kayalıklarına da uğrayabilme ihtimali üzerine Türk askeri kayalıkların etrafında nöbet tutmaya başladı.

1 Türk savaş gemisi Gümüşlük açıklarında beklerken, Turgutreis açıklarında Çatalada yakınlarında ise hücum botu nöbet tutmaya başladı.

Türk Sahil Güvenlik botu ise Kardak kayalıkları etrafında devriye görevi yapıyor.

Yunan askerleri Türk askerlerini uyardı

Kardak kayalıkları etrafında devriye görevi yapan Türk Sahil Güvenlik ekiplerini gören Yunan askerleri telsiz anonsları ile uyarı çekti. Yunan Sahil Güvenlik Ekipleri "Türk Sahil Güvenlik Ekibi şu anda Yunan kara sularındasınız. Lütfen karasularımızı terk edin" ifadelerini kullandı.

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Bunun üzerine Türk Sahil Güvenlik ekipleri ise "Burası Türk Karasuları" diyerek cevap verdi. Öte yandan, Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin ise Türk Kara sularından çıkmadığı gözlendi.