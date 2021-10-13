Dünya Karısını öldürmek için kobra kiraladı
ASYA

Karısını öldürmek için kobra kiraladı

Hindistan’ın güney Kerala bölgesinde bir adam, eşini öldürmek için 11 bin TL'ye kobra kiraladı. Kadın yılanın kendisini sokması sonucu hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi Diğer
Karısını öldürmek için kobra kiraladı
Foto: Arşiv.

Hindistan’ın güney Kerala bölgesinde P. Sooraj (27), eşi Uthra’yı (25) uyurken üzerine zehirli kobra yılanı atarak öldürdü.

  • Adamın daha önce de Russel engereği olarak bilinen bir yılana eşini ısırtmayı denediği ancak kadının kurtulmayı başardığı anlaşıldı.

KARISINI ÖLDÜRÜP MAL VARLIĞINA KONMAK İSTEDİ

Mahkeme tarafından suçlu bulunan Sooraj’ın nadir görülen bir yöntemi kullanması nedeniyle idam cezasına çarptırılması istendi.

  • Öldürülen kadının ailesi, damatlarının düşük maaş aldığını ve kızlarını öldürüp mal varlığını üzerine geçirdikten sonra başka bir kadınla evlenmeyi planladığını iddia etti.

KOBRAYI KİRALADI

Yürütülen soruşturmanın ardından daha önce de, Mart 2020’de Sooraj’ın bir engerek yılanı alıp eşini ısırmasını sağladığı fakat kadının hayatta kaldığı öğrenildi.

Sooraj’ın bu son denemesinde başka bir satıcıdan zehirli bir Hint kobrasını bin 300 dolara (yaklaşık 11 bin 700 TL) kiraladığı ve internette yılan ısırıklarıyla ilgili geniş bir araştırma yaptıktan sonra kadın uyurken üzerine fırlattığı öğrenildi.

Gece yarısına kadar eşinin yanında kalan adam, sabah işe gitmek için evden ayrılırken, kadının cansız bedeni ise yanında bir kobrayla ailesi tarafından yatağında bulundu.

15 YILDIR YILAN ISIRMASINA RASTLANMADI

Bölgede 15 yıldır yılan ısırmasına rastlanmadığını söyleyen adli makamlar, eşini öldüren adamın en ufak bir pişmanlık göstermediği ve en yüksek cezaya çarptırılması gerektiğini belirtti.

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